『VIVANT』“別班レディ”レイヤマダ、ニカーブスタイルで再登場 仲間が囚われているシャキ城内の情報を集める
堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』（TBS系）の第17話（9月6日放送）に、宿敵・シンシーが拠点を置くコーカサス地方担当の“別班レディ”を演じるレイヤマダが再登場した。
【写真】クールな素顔 第15話に初登場したレイヤマダ演じる“別班レディ”
レイヤマダは、幅広いジャンルに精通するシンガーソングライター。地上波ドラマ初出演でありながら、本作における重要な役どころである“別班員”を演じる。
第15話の初登場のシーンでは、顔が隠れる程の大きな一眼レフカメラを構えた姿での出演だったが、今回は一変、ニカーブ（※）スタイルで、仲間が囚われているシャキ城内の情報を集める姿が見られた。
彼女が得た城内の情報から、紆余曲折がありながらも、乃木（堺）の悲願である黒須（松坂桃李）ら仲間の奪還への道が大きく開けた。次回の放送からは敵地へ舞台を移し、それぞれの命運をかけた“別班救出作戦”が幕を開ける。乃木の同志として作戦に加わる“別班レディ”の活躍にも期待が高まる。
かつての宿敵であり最強の義弟・ノコル（二宮和也）らの協力を得て、樊林杏（ハン リンシン／宮下今日子）が率い、劉銘軒（リュウ ミンシュエン／堺／三役）を擁する“最凶”の敵・シンシーと激突する。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
※イスラム教徒（ムスリム）の女性が着用する目を除く顔と頭をすっぽりと覆うベール（布）のこと。
【写真】クールな素顔 第15話に初登場したレイヤマダ演じる“別班レディ”
レイヤマダは、幅広いジャンルに精通するシンガーソングライター。地上波ドラマ初出演でありながら、本作における重要な役どころである“別班員”を演じる。
第15話の初登場のシーンでは、顔が隠れる程の大きな一眼レフカメラを構えた姿での出演だったが、今回は一変、ニカーブ（※）スタイルで、仲間が囚われているシャキ城内の情報を集める姿が見られた。
かつての宿敵であり最強の義弟・ノコル（二宮和也）らの協力を得て、樊林杏（ハン リンシン／宮下今日子）が率い、劉銘軒（リュウ ミンシュエン／堺／三役）を擁する“最凶”の敵・シンシーと激突する。
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
※イスラム教徒（ムスリム）の女性が着用する目を除く顔と頭をすっぽりと覆うベール（布）のこと。