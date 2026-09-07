元鉄工所勤務グラドル26歳、撮影姿が「一瞬、穿いてないのかと」「めちゃ綺麗」「スタイル抜群」とネット衝撃
アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、グラビアアイドル・ちとせよしのが、7日までにInstagramを更新。撮影姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
そんな彼女が「週刊プレイボーイさんにて巻頭グラビア7P掲載して頂いてます」と投稿したのは、複数枚のグラビア撮影姿。「今回もかなーり大人っぽく、奇抜な衣装も着こなしてるかな と思いますのでぜひ見てください」とつづった。ファンからは「一瞬、穿いてないのかと」「めちゃ綺麗」「スタイル抜群」などのコメントが集まっている。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア姿”も（14枚）
佐賀出身で元鉄工所勤務、大食いタレントなどとして活躍中のちとせ。昨年10月17日には写真集『lotus serenity』（講談社）を発売。SNSでは抜群のスタイルが際立つ自身のショットを公開し、話題を呼んでいる。
引用：「ちとせよしの」Instagram（＠chitose_yoshino）、X（@chitose_yoshino）