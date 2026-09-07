“奇跡のビジュアル”でグラビア界席巻中の声優、念願の1st写真集でしなやかなボディライン披露
声優・グラビアアイドルとして活躍するもものすけの1st写真集『一等星』（ワニブックス）が10月20日に発売することが分かった。
【写真】“奇跡のビジュアル”でグラビア界席巻中の声優、1st写真集からイメージカット！
複数のグラビアコンテストでの受賞経験を持ち、激甘フェイスとIカップ美乳という奇跡のビジュアルで熱い視線を集めているもものすけが、ファン待望の1st写真集を発売。本作の撮影地として選ばれたのは沖縄。鮮やかな色彩に溢れる南国の地で、大自然と青い海をバックにココロもカラダも開放的になるスペシャルな撮影が実現した。燦々と降り注ぐ太陽のもとで魅せる眩しい水着姿はもちろん、キュートでレトロな世界観のカット、ホテルでの無防備な素顔、そして「ここまで見せちゃう！？」と思わず息をのむ過去最大露出の大胆ショットも披露している。
持ち前のしなやかなボディラインを惜しみなく披露したオトナな勝負カットと、彼女らしい無邪気な表情という最高のギャップを全方位から堪能できる、誰もが“もものすけの魅力”にハマる1冊となった。
■ もものすけプロフィール
ぺた株式会社所属。愛知県出身。「ミスジェニック 2022」を受賞、2024年にグラビアの祭典「TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL」と連動開催している「春のTGIF週プレ賞」でグランプリを受賞。激甘フェイスとIカップ美乳という奇跡のビジュアルでグラビア界を揺るがす注目の存在として躍進中。2025年にはDJをテーマとしたメディアミックスプロジェクト
『D4DJ』のDJユニット、EGOEGG（エゴエッグ）のオーディションに合格し、一ノ橋美雲役で声優デビューを果たす。プライベートでは筋金入りの恐竜オタクでフィギュアや「歯」の収集という独特な趣味を持つ。特技は柔軟。見た目と趣味のディープなギャップで多方面から注目を集めている。
“奇跡のビジュアル”Iカップ声優・もものすけがグラビア本格デビュー！
もものすけ1st写真集『一等星』はワニブックスより10月20日発売。価格は3850円（税込み）。
■ もものすけコメント
何年も前から写真集を出すことが夢の一つでした。撮影場所や衣装など、思い描いていたことをたくさん実現していただき、しかも誕生日に発売できるなんて、まだ実感が沸かないくらいすごく嬉しいです！
沖縄の海は想像以上にキレイで、街並みや建物も素敵なところばかりだったので、「この場所すごい」「ここでも撮りたい」とお願いさせていただきながら、心から楽しい時間を過ごせました。今まで挑戦したことのない衣装や普段見せない表情もたくさんあって「こんな自分がいたんだ」と新しい発見が多くて自分でも驚いています。
1st 写真集のタイトルは、「たくさんの人に見つけていただけるような存在になりたい」という想いを込めて、夜空にある星の中でも特に明るく輝く星『一等星』を選ばせていただきました。眩いくらいに輝けるよう、これからもたくさんのことに挑戦し続けて自分を磨いていきたいと思います。いつも応援いただいている皆さんへの恩返しの1冊になっていたらいいなと思いますし、この写真集をきっかけにたくさんの方々に私を知っていただけたら嬉しいです。
“今のもものすけ”がぎゅっと詰まった作品になっているので、ぜひ楽しみにしていてください！
【写真】“奇跡のビジュアル”でグラビア界席巻中の声優、1st写真集からイメージカット！
複数のグラビアコンテストでの受賞経験を持ち、激甘フェイスとIカップ美乳という奇跡のビジュアルで熱い視線を集めているもものすけが、ファン待望の1st写真集を発売。本作の撮影地として選ばれたのは沖縄。鮮やかな色彩に溢れる南国の地で、大自然と青い海をバックにココロもカラダも開放的になるスペシャルな撮影が実現した。燦々と降り注ぐ太陽のもとで魅せる眩しい水着姿はもちろん、キュートでレトロな世界観のカット、ホテルでの無防備な素顔、そして「ここまで見せちゃう！？」と思わず息をのむ過去最大露出の大胆ショットも披露している。
■ もものすけプロフィール
ぺた株式会社所属。愛知県出身。「ミスジェニック 2022」を受賞、2024年にグラビアの祭典「TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL」と連動開催している「春のTGIF週プレ賞」でグランプリを受賞。激甘フェイスとIカップ美乳という奇跡のビジュアルでグラビア界を揺るがす注目の存在として躍進中。2025年にはDJをテーマとしたメディアミックスプロジェクト
『D4DJ』のDJユニット、EGOEGG（エゴエッグ）のオーディションに合格し、一ノ橋美雲役で声優デビューを果たす。プライベートでは筋金入りの恐竜オタクでフィギュアや「歯」の収集という独特な趣味を持つ。特技は柔軟。見た目と趣味のディープなギャップで多方面から注目を集めている。
“奇跡のビジュアル”Iカップ声優・もものすけがグラビア本格デビュー！
もものすけ1st写真集『一等星』はワニブックスより10月20日発売。価格は3850円（税込み）。
■ もものすけコメント
何年も前から写真集を出すことが夢の一つでした。撮影場所や衣装など、思い描いていたことをたくさん実現していただき、しかも誕生日に発売できるなんて、まだ実感が沸かないくらいすごく嬉しいです！
沖縄の海は想像以上にキレイで、街並みや建物も素敵なところばかりだったので、「この場所すごい」「ここでも撮りたい」とお願いさせていただきながら、心から楽しい時間を過ごせました。今まで挑戦したことのない衣装や普段見せない表情もたくさんあって「こんな自分がいたんだ」と新しい発見が多くて自分でも驚いています。
1st 写真集のタイトルは、「たくさんの人に見つけていただけるような存在になりたい」という想いを込めて、夜空にある星の中でも特に明るく輝く星『一等星』を選ばせていただきました。眩いくらいに輝けるよう、これからもたくさんのことに挑戦し続けて自分を磨いていきたいと思います。いつも応援いただいている皆さんへの恩返しの1冊になっていたらいいなと思いますし、この写真集をきっかけにたくさんの方々に私を知っていただけたら嬉しいです。
“今のもものすけ”がぎゅっと詰まった作品になっているので、ぜひ楽しみにしていてください！