脚長っ！ 8.5頭身ソプラノ歌手170cm、ショーパン＆ノースリーブの最新ショットに反響
ソプラノ歌手の小鳥遊（たかなし）ゆうが6日にInstagramを更新。ショーパン＆ノースリーブコーデを披露すると、ファンから「美脚世界代表」「凄く綺麗」といった反響が寄せられた。
【写真】 8.5頭身ソプラノ歌手が「スタイル抜群」 170cm、股下80cmの全身ショットイッキ見！
ソプラノ歌手として活動し、自身のSNSでは8.5頭身を誇る抜群のスタイルを写真で発信している小鳥遊。2025年には「2026準ミス・インターナショナル東京代表」にも選出されている。Instagramでは、170cm、股下80cmというスタイル抜群の8.5頭身ボディを惜しげなく披露し、注目を集めている。
そんな彼女が投稿したのは自身のソロショット。写真には、夜景をバックにノースリーブとショートパンツで佇む姿が収められている。
抜群のスタイルがあらわになったソロショットに、ファンからは「すげースタイル」「脚長すぎ!!」「美脚世界代表」「凄く綺麗です」などの声が相次いでいる。
引用：「小鳥遊ゆう」Instagram（@yu.soprano）
【写真】 8.5頭身ソプラノ歌手が「スタイル抜群」 170cm、股下80cmの全身ショットイッキ見！
ソプラノ歌手として活動し、自身のSNSでは8.5頭身を誇る抜群のスタイルを写真で発信している小鳥遊。2025年には「2026準ミス・インターナショナル東京代表」にも選出されている。Instagramでは、170cm、股下80cmというスタイル抜群の8.5頭身ボディを惜しげなく披露し、注目を集めている。
そんな彼女が投稿したのは自身のソロショット。写真には、夜景をバックにノースリーブとショートパンツで佇む姿が収められている。
抜群のスタイルがあらわになったソロショットに、ファンからは「すげースタイル」「脚長すぎ!!」「美脚世界代表」「凄く綺麗です」などの声が相次いでいる。
引用：「小鳥遊ゆう」Instagram（@yu.soprano）