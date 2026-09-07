産後と思えない！ 162cm美人アナ36歳「気分がこんなに上がるとは…」ピンクスカートに反響
日本テレビのアナウンサー、郡司恭子が6日にInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】162cm美人アナ36歳、スレンダーな夏コーデ 過去の魅力全開ショットも
郡司は、2013年に日本テレビに入社。1990年生まれの36歳。身長162cm。2025年5月に結婚を発表し、同12月に第1子を出産している。2022年からは、日本テレビが始動させたアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」にも携わりつつ、Instagramでは持ち前のファッションセンスを発揮し、30代コーデを披露している。
そんな彼女が「久々の大人時間はピンクスカートで」と投稿したのはディナーに出かけた自身のオフショット。写真にはピンクのロングスカートに黒ノースリーブで佇む彼女の全身ショットが収められている。投稿の中で郡司は「色物を着るだけで、気分がこんなに上がるとは…」とコメントしている。
郡司のコーディネートにファンからは「ピンクもお似合いです」「かわいい」「上品に着こなすのが凄く素敵」「郡ちゃんきれい♪」などの反響が寄せられている。
引用：「郡司恭子」Instagram（@kyoko_gunji）
【写真】162cm美人アナ36歳、スレンダーな夏コーデ 過去の魅力全開ショットも
郡司は、2013年に日本テレビに入社。1990年生まれの36歳。身長162cm。2025年5月に結婚を発表し、同12月に第1子を出産している。2022年からは、日本テレビが始動させたアパレルブランド「Audire（アウディーレ）」にも携わりつつ、Instagramでは持ち前のファッションセンスを発揮し、30代コーデを披露している。
郡司のコーディネートにファンからは「ピンクもお似合いです」「かわいい」「上品に着こなすのが凄く素敵」「郡ちゃんきれい♪」などの反響が寄せられている。
引用：「郡司恭子」Instagram（@kyoko_gunji）