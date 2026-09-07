工藤静香、全身デニムコーデに「デニム✕デニムの高レベルなルック」「かっこいい」の声
歌手の工藤静香が8月31日までにInstagramを更新。デニムコーデを披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】工藤静香、プロ級の手料理（7枚）
8月29日に岩手でコンサートを行った工藤が「岩手県でのルック」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、デニムパンツとデニムのダンガリーシャツで佇む工藤の姿が収められている。投稿の中で工藤は「この色のデニムシャツ、（ダンガリー）やっぱり落ち着くというか、好きです」とコメントしている。
工藤のデニム姿にファンからは「めっちゃ似合ってますね」「デニム✕デニムの高レベルなルックも決まるしーちゃん素敵」「デニムかっこいいぃ♪」「スタイル良すぎです」などの声が相次いでいる。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）
【写真】工藤静香、プロ級の手料理（7枚）
8月29日に岩手でコンサートを行った工藤が「岩手県でのルック」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、デニムパンツとデニムのダンガリーシャツで佇む工藤の姿が収められている。投稿の中で工藤は「この色のデニムシャツ、（ダンガリー）やっぱり落ち着くというか、好きです」とコメントしている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）