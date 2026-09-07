松嶋菜々子激似のマスク美女、元カレは資産10億円 激モテエピソード連発
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』#133が6日放送。#133は、ななにーの人気企画「スターに似すぎと話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！」を放送。マスクをすると戸田恵梨香、松本潤、松嶋菜々子、GACKTらスターにそっくりだと話題の4名が登場した。
【写真】戸田恵梨香、松本潤、松嶋菜々子、GACKTのそっくりさん登場！
松嶋菜々子似として話題を集め、SNS総再生回数1000万回を突破した越川さん。夫で歯科医師の稲葉さんに「どんな時に（松嶋に）似ている？」と聞くと、「横から見ても似てる。この前、昼寝していたときの横顔も似ていた」と太鼓判を押す。一方、稲葉さんの個性的な見た目にも注目が集まり、みちょぱのピンチヒッターとして登場した村重杏奈からは「煉獄さんみたい」、香取からも「旦那さん何者？」とツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれた。
そんな夫も認める“松嶋菜々子似”の越川さんは、本人と同じ身長172cmで、モデルとして活動。「世界5大ミスコンと言われる『ミス・スプラナショナル』の日本代表に選ばれました」と華やかな経歴を明かす。さらに話題が恋愛遍歴に及ぶと、「夫と出会う前、資産が約10億円あるハンガリー人投資家とお付き合いをしていた」と驚きの告白も。「その方がシンガポールで会社をしていたんですけど、セントーサ島のカペラホテルという、トランプ大統領が首脳会談で訪れたことがある有名なホテルのレジデンスに一緒に住んでいた」と、超高級5つ星ホテルで暮らしていた過去を明かし、スタジオを驚かせた。
華やかな経歴から驚きの恋愛遍歴まで次々と明らかになるなか、いよいよ素顔を公開することに。草なぎの「マスクオープン！」の掛け声で越川さんがマスクを外すと、スタジオからは「ああ！ 綺麗！」「似てる！」と声が上がり、大盛り上がりとなった。
さらに番組の最後には、越川さんが「20歳ごろのクリスマスとクリスマスイブに4人の男性からご飯に行こうと誘われて、断れなくて…」「24日の午前、午後と25日の午前、午後でご飯に行った」と驚きのモテエピソードを披露し、スタジオは騒然。
ほかにも、娘とプールで撮影した写真を投稿したところ「戸田恵梨香に似ている」と話題になり、ニュースサイトにも取り上げられたというほーちゃんさんが登場。また、松本潤似と話題のNaotoさんを、嵐ファンの村重も「似ている！」と絶賛。さらに、GACKTに激似のHAYATOさんは、本人と同じアクセサリーやサングラスを身につけて登場。稲垣の大ファンだというHAYATOさんが稲垣のソロ曲を熱唱し、スタジオを盛り上げた。
果たして、ゲスト4名のマスクの下に隠された素顔とは…？ 『ななにー 地下ABEMA』#133は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
【写真】戸田恵梨香、松本潤、松嶋菜々子、GACKTのそっくりさん登場！
松嶋菜々子似として話題を集め、SNS総再生回数1000万回を突破した越川さん。夫で歯科医師の稲葉さんに「どんな時に（松嶋に）似ている？」と聞くと、「横から見ても似てる。この前、昼寝していたときの横顔も似ていた」と太鼓判を押す。一方、稲葉さんの個性的な見た目にも注目が集まり、みちょぱのピンチヒッターとして登場した村重杏奈からは「煉獄さんみたい」、香取からも「旦那さん何者？」とツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれた。
華やかな経歴から驚きの恋愛遍歴まで次々と明らかになるなか、いよいよ素顔を公開することに。草なぎの「マスクオープン！」の掛け声で越川さんがマスクを外すと、スタジオからは「ああ！ 綺麗！」「似てる！」と声が上がり、大盛り上がりとなった。
さらに番組の最後には、越川さんが「20歳ごろのクリスマスとクリスマスイブに4人の男性からご飯に行こうと誘われて、断れなくて…」「24日の午前、午後と25日の午前、午後でご飯に行った」と驚きのモテエピソードを披露し、スタジオは騒然。
ほかにも、娘とプールで撮影した写真を投稿したところ「戸田恵梨香に似ている」と話題になり、ニュースサイトにも取り上げられたというほーちゃんさんが登場。また、松本潤似と話題のNaotoさんを、嵐ファンの村重も「似ている！」と絶賛。さらに、GACKTに激似のHAYATOさんは、本人と同じアクセサリーやサングラスを身につけて登場。稲垣の大ファンだというHAYATOさんが稲垣のソロ曲を熱唱し、スタジオを盛り上げた。
果たして、ゲスト4名のマスクの下に隠された素顔とは…？ 『ななにー 地下ABEMA』#133は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。