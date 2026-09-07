柳沢慎吾初の全国ツアー『日本列島大捜査網 THE 柳沢慎吾劇場★ROCK45TOUR』2027年公演チケット発売日発表
8都市で10公演開催される、柳沢慎吾の初の全国ツアー『日本列島大捜査網 THE 柳沢慎吾劇場 ★ ROCK45TOUR』より、2027年公演のチケット発売日が発表された。第1期として開催される福岡、大阪、小田原公演は早々に完売となっており、今回もチケット争奪戦が予想される。
【写真】大盛り上がりを見せた2025年の「THE柳沢慎吾劇場」の様子
9月25日の福岡公演を皮切りに、初の全国ツアー「日本列島大捜査網 THE 柳沢慎吾劇場 ★ ROCK45TOUR」がスタートする柳沢慎吾。初の全国ツアーは、年をまたぎ、8都市で10公演を開催する本格的なツアーとなる。
福岡、大阪、そして柳沢の出身地である小田原（神奈川）で開催される第1期のチケットはすでに完売。そんな中、年明け2027年に開催される愛知、広島、東京、仙台、札幌公演のチケットの発売日が発表された。
9月18日より「柳沢慎吾オフィシャルファンクラブ“栁澤商店”」でファンクラブ抽選先行発売を開始。その後、ローチケなどプレイガイド第一次抽選先行は、9月25日からスタートする。
2026年9月から8ヵ月におよぶ、自身初の全国ツアーは、2027年3月に65歳を迎える柳沢が、64歳から65歳へと、人生のギアをさらに上げていく道のりと重なるもの。タイトルに刻まれた「ROCK45（ロックな慎吾）」には、敬愛する矢沢永吉譲りのロック魂と、人生の節目に向けてワンマンステージに挑み続ける覚悟が込められている。
年明けの日程では、とりわけ、誕生日を2日後に控えた3月4日の東京公演で、“64歳にあばよ！柳沢慎吾65歳生誕祭”と銘打ち、自らが夢に見た「紅白歌合戦」の舞台、NHKホールで約3000人を前にした単独ライブに挑む。
柳沢は、まもなくスタートする福岡公演を前に、定番の「ひとり甲子園」、「柳沢警察24時」のほかに、今ツアーではじめて披露する新パフォーマンスのリハーサルを汗だくでおこなっており、次のように意気込みを語った。「福岡、大阪、小田原が完売。涙が出るくらいうれしかったです。年明けは、NHKホールをはじめ、愛知、そして広島、仙台、札幌には初上陸。精一杯頑張ります！いい夢見て帰って欲しいです。会場でお会いしましょう！ヨロピクネ」。
動き出したら止まらない、全国のお茶の間に愛される男・柳沢慎吾の汗と笑いと感動をぜひ劇場で体感したい。
『日本列島大捜査網 THE 柳沢慎吾劇場 ★ ROCK45TOUR』は、9月25日より全国8都市で10公演開催。
【写真】大盛り上がりを見せた2025年の「THE柳沢慎吾劇場」の様子
9月25日の福岡公演を皮切りに、初の全国ツアー「日本列島大捜査網 THE 柳沢慎吾劇場 ★ ROCK45TOUR」がスタートする柳沢慎吾。初の全国ツアーは、年をまたぎ、8都市で10公演を開催する本格的なツアーとなる。
9月18日より「柳沢慎吾オフィシャルファンクラブ“栁澤商店”」でファンクラブ抽選先行発売を開始。その後、ローチケなどプレイガイド第一次抽選先行は、9月25日からスタートする。
2026年9月から8ヵ月におよぶ、自身初の全国ツアーは、2027年3月に65歳を迎える柳沢が、64歳から65歳へと、人生のギアをさらに上げていく道のりと重なるもの。タイトルに刻まれた「ROCK45（ロックな慎吾）」には、敬愛する矢沢永吉譲りのロック魂と、人生の節目に向けてワンマンステージに挑み続ける覚悟が込められている。
年明けの日程では、とりわけ、誕生日を2日後に控えた3月4日の東京公演で、“64歳にあばよ！柳沢慎吾65歳生誕祭”と銘打ち、自らが夢に見た「紅白歌合戦」の舞台、NHKホールで約3000人を前にした単独ライブに挑む。
柳沢は、まもなくスタートする福岡公演を前に、定番の「ひとり甲子園」、「柳沢警察24時」のほかに、今ツアーではじめて披露する新パフォーマンスのリハーサルを汗だくでおこなっており、次のように意気込みを語った。「福岡、大阪、小田原が完売。涙が出るくらいうれしかったです。年明けは、NHKホールをはじめ、愛知、そして広島、仙台、札幌には初上陸。精一杯頑張ります！いい夢見て帰って欲しいです。会場でお会いしましょう！ヨロピクネ」。
動き出したら止まらない、全国のお茶の間に愛される男・柳沢慎吾の汗と笑いと感動をぜひ劇場で体感したい。
『日本列島大捜査網 THE 柳沢慎吾劇場 ★ ROCK45TOUR』は、9月25日より全国8都市で10公演開催。