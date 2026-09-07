【第39回東京国際映画祭】日本映画部門をコンペ化 東南アジアとの共創、女性映画人の新賞も
「第39回東京国際映画祭（TIFF）」（主催：ユニジャパン）は7日、日本映画の海外発信力の強化、アジアの次世代育成と共創、そして多様な映画文化の継承と普及を目指した3つの新たな取り組みを発表した。
【画像】新設「CROSSCUT ASIA+」部門で上映が決まった6作品
「Nippon Cinema Now」部門に2つの賞を新設するほか、東南アジア映画を紹介する新部門「CROSSCUT ASIA+」を始動。長年映画界に貢献した女性を顕彰する新賞「川喜多かしこ映画文化賞」を設け、第1回受賞者には、映画評論家の秦早穗子（はた・さほこ）氏が選ばれた。
■「Nippon Cinema Now」をコンペ化
海外に紹介したい日本映画という視点で、日本映画の「今」を世界へ紹介してきた「Nippon Cinema Now」部門では、「Nippon Cinema Now作品賞」と「Nippon Cinema Now審査委員特別賞」を新設。海外の識者を含む審査委員が、新鋭から気鋭の監督まで、日本映画の新たな才能を発掘する。
久松猛朗フェスティバル・ディレクターは「日本の優れた新しい才能に光をあて、世界へ発信していきます。彼らの次なるチャレンジへの勇気を与えるとともに、グローバルな舞台へと飛躍する後押しをしたい」とコメント。「東京国際映画祭は、新しい才能が世界へ羽ばたくためのプラットフォームとしての役割を担い、日本の映画産業の発展に貢献したい」としている。
■東南アジア映画を紹介する新部門
国際交流基金（JF）との共催により、東南アジア映画の特集上映部門「CROSSCUT ASIA+（クロスカットアジア・プラス）」も新設される。
2014年から2019年まで展開された「国際交流基金アジアセンターpresents CROSSCUT ASIA」の趣旨を受け継ぎ、東南アジアと日本の映画プログラマーが協働。毎年異なるテーマを設け、独自の視点で選んだ作品を上映する。
第1回は、インドネシアのラスリーン氏と日本の上田真之氏をプログラマーに迎え、「Side by Side」をテーマに6作品を上映する。映画学者でプログラマーのマーク・ノーネス氏がアドバイザーを務める。
上映とシンポジウムを通じ、隣り合いながら異なる歴史を持つ東南アジア諸国における記憶の継承や、共同体による映画制作、映画を介した経験の共有について考える。
■女性映画人を顕彰、第1回受賞者は秦早穗子氏
女性映画人を対象とする功労賞「川喜多かしこ映画文化賞」も創設された。
賞の名前を冠する川喜多かしこ氏は、戦前から戦後にかけて欧州の名作を日本へ紹介し、フィルム・ライブラリー助成協議会の設立や、国立映画アーカイブの前身である東京国立近代美術館フィルムセンターの立ち上げに貢献。「マダム・カワキタ」と呼ばれ、東西の映画文化をつないだ。
同賞は「女性による、女性のための顕彰事業」として、日本と海外の映画文化振興に貢献した女性を、女性の選考委員が選出する。東京国際映画祭のウィメンズ・エンパワーメント部門内で、第1回の贈賞式が行われる。
初代受賞者となる秦氏は、1950年代からフランス映画の買い付けに携わり、ジャック・タチ監督『ぼくの伯父さん』、ジャン＝リュック・ゴダール監督『勝手にしやがれ』、ルネ・クレマン監督『太陽がいっぱい』などを日本へ紹介。ジャーナリスト、映画評論家として、長年にわたり日本とフランスをはじめとする世界の映画文化交流に貢献してきた。
秦氏は、当初は受賞を辞退しようと考えたことを明かし、川喜多かしこ氏からかつて「女として、忍耐の場、いろいろありますものね」とささやかれた思い出を紹介。「実に、意味深い言葉。そのことを、つとにお伝えしたく、賞をいただくことを決意した」とコメントしている。
■秦早穗子氏のコメント（全文）
夫人は、戦前・戦後を通して、女たちが参加も許されなかった時代、映画の輸出入、わけても選択に独自の目を持って活躍された。今も続く映画史の１頁であり、女の暦史でもある。ある時、かしこ夫人は、私に囁かれた。「女として、忍耐の場、いろいろありますものね。」実に、意味深い言葉。そのことを、つとにお伝えしたく、賞をいただくことを決意した。
【画像】新設「CROSSCUT ASIA+」部門で上映が決まった6作品
「Nippon Cinema Now」部門に2つの賞を新設するほか、東南アジア映画を紹介する新部門「CROSSCUT ASIA+」を始動。長年映画界に貢献した女性を顕彰する新賞「川喜多かしこ映画文化賞」を設け、第1回受賞者には、映画評論家の秦早穗子（はた・さほこ）氏が選ばれた。
海外に紹介したい日本映画という視点で、日本映画の「今」を世界へ紹介してきた「Nippon Cinema Now」部門では、「Nippon Cinema Now作品賞」と「Nippon Cinema Now審査委員特別賞」を新設。海外の識者を含む審査委員が、新鋭から気鋭の監督まで、日本映画の新たな才能を発掘する。
久松猛朗フェスティバル・ディレクターは「日本の優れた新しい才能に光をあて、世界へ発信していきます。彼らの次なるチャレンジへの勇気を与えるとともに、グローバルな舞台へと飛躍する後押しをしたい」とコメント。「東京国際映画祭は、新しい才能が世界へ羽ばたくためのプラットフォームとしての役割を担い、日本の映画産業の発展に貢献したい」としている。
■東南アジア映画を紹介する新部門
国際交流基金（JF）との共催により、東南アジア映画の特集上映部門「CROSSCUT ASIA+（クロスカットアジア・プラス）」も新設される。
2014年から2019年まで展開された「国際交流基金アジアセンターpresents CROSSCUT ASIA」の趣旨を受け継ぎ、東南アジアと日本の映画プログラマーが協働。毎年異なるテーマを設け、独自の視点で選んだ作品を上映する。
第1回は、インドネシアのラスリーン氏と日本の上田真之氏をプログラマーに迎え、「Side by Side」をテーマに6作品を上映する。映画学者でプログラマーのマーク・ノーネス氏がアドバイザーを務める。
上映とシンポジウムを通じ、隣り合いながら異なる歴史を持つ東南アジア諸国における記憶の継承や、共同体による映画制作、映画を介した経験の共有について考える。
■女性映画人を顕彰、第1回受賞者は秦早穗子氏
女性映画人を対象とする功労賞「川喜多かしこ映画文化賞」も創設された。
賞の名前を冠する川喜多かしこ氏は、戦前から戦後にかけて欧州の名作を日本へ紹介し、フィルム・ライブラリー助成協議会の設立や、国立映画アーカイブの前身である東京国立近代美術館フィルムセンターの立ち上げに貢献。「マダム・カワキタ」と呼ばれ、東西の映画文化をつないだ。
同賞は「女性による、女性のための顕彰事業」として、日本と海外の映画文化振興に貢献した女性を、女性の選考委員が選出する。東京国際映画祭のウィメンズ・エンパワーメント部門内で、第1回の贈賞式が行われる。
初代受賞者となる秦氏は、1950年代からフランス映画の買い付けに携わり、ジャック・タチ監督『ぼくの伯父さん』、ジャン＝リュック・ゴダール監督『勝手にしやがれ』、ルネ・クレマン監督『太陽がいっぱい』などを日本へ紹介。ジャーナリスト、映画評論家として、長年にわたり日本とフランスをはじめとする世界の映画文化交流に貢献してきた。
秦氏は、当初は受賞を辞退しようと考えたことを明かし、川喜多かしこ氏からかつて「女として、忍耐の場、いろいろありますものね」とささやかれた思い出を紹介。「実に、意味深い言葉。そのことを、つとにお伝えしたく、賞をいただくことを決意した」とコメントしている。
■秦早穗子氏のコメント（全文）
夫人は、戦前・戦後を通して、女たちが参加も許されなかった時代、映画の輸出入、わけても選択に独自の目を持って活躍された。今も続く映画史の１頁であり、女の暦史でもある。ある時、かしこ夫人は、私に囁かれた。「女として、忍耐の場、いろいろありますものね。」実に、意味深い言葉。そのことを、つとにお伝えしたく、賞をいただくことを決意した。