明日の『風、薫る』突然現れた元夫“亀吉”三浦貴大、“しのぶ”木越明から質問攻め
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第24週「環」（第117回）が9月8日に放送される。
【写真】突然やってきた亀吉（三浦貴大）を迎える直美（上坂樹里）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第117回あらすじ
恵風看護婦会にりんの元夫・亀吉（三浦貴大）が突然現れる。元夫と知らないしのぶ（木越明）は次々と質問を投げかける。
一方、佳枝（相田翔子）の家でりんの派出看護を見学することになった環（瀧七海）は、りんのある姿に疑問を持つ…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】突然やってきた亀吉（三浦貴大）を迎える直美（上坂樹里）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第117回あらすじ
恵風看護婦会にりんの元夫・亀吉（三浦貴大）が突然現れる。元夫と知らないしのぶ（木越明）は次々と質問を投げかける。
一方、佳枝（相田翔子）の家でりんの派出看護を見学することになった環（瀧七海）は、りんのある姿に疑問を持つ…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。