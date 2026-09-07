熊田曜子、美しすぎるマーメイドに！ 圧巻ボディをネット絶賛「腕の筋肉が半端ない」
タレントで三姉妹の母・熊田曜子がオフショットを公開。マーメイドに変身したソロショットを披露すると、ファンから「腕の筋肉が半端ない」「素敵！」といった反響が寄せられた。
【写真】腕の筋肉がすごい！ 熊田曜子、マーメイドショット
熊田が投稿したのは自身のソロショット。写真には、マーメイドの扮装をした熊田が腕の筋力だけでポールに捕まる姿が収められている。
彼女の投稿にファンから「腕の筋肉が半端ない」「筋肉すご」などの声や「めちゃくちゃ可愛いです」「どの写真も信じられないほど素敵！」といったコメントが集まっている。
また別の投稿では、写真のメイキング動画も公開している。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）
【写真】腕の筋肉がすごい！ 熊田曜子、マーメイドショット
熊田が投稿したのは自身のソロショット。写真には、マーメイドの扮装をした熊田が腕の筋力だけでポールに捕まる姿が収められている。
彼女の投稿にファンから「腕の筋肉が半端ない」「筋肉すご」などの声や「めちゃくちゃ可愛いです」「どの写真も信じられないほど素敵！」といったコメントが集まっている。
また別の投稿では、写真のメイキング動画も公開している。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）