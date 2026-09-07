『豊臣兄弟！』“家康”松下洸平、涙の決断→“覚醒”でまさかの行動 ネット衝撃「鳥肌」「ダークサイドに落ちた…」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第34回「最強のライバル」が6日に放送され、家康（松下洸平）がまさかの行動に出ると、ネット上には「闇堕ち家康」「鳥肌たった」「ダークサイドに落ちた…」などの反響が寄せられた。
【写真】家康（松下洸平）“覚醒”で不敵な笑み 第34回「最強のライバル」より
自ら政治を動かすようになった秀吉（池松壮亮）は、その権威の象徴として絢爛豪華な大坂城を築城。諸国の有力大名が挨拶に訪れる中、家康だけは関東平定を理由に姿を現さず、小一郎（仲野太賀）はその動向を危ぶむ。
懸念どおり、信雄（山脇辰哉）が家康に接近、秀吉を倒そうと持ち掛ける。誘いを断る家康だったが、脳裏にはかつて今川家の人質だったころの苦境、そして信長の命で妻子を処刑したつらい過去の記憶がよみがえる…。
そんな中、家康は秀吉から誘われていた茶会に参加することに。その席で家康は秀吉から、天下一統を成し遂げるために力を貸してほしいと頭を下げられ、さらに子どもを“養子”として羽柴家に迎えさせてほしいと頼まれる。
これに家康の家臣・石川数正（迫田孝也）は「人質を差し出せということでございますか!?」と反発。家康は自身も人質だったことを明かしつつ、秀吉に嫡男・長丸を差し出すことを約束する。
その後、家康は長丸と対面。涙をこぼしながら「実は…そなたを…」と言いかけるものの一転。家康は長丸を抱きしめて涙ながらに「もう誰にも従わぬ」と覚悟を決めるのだった。
そんな第34回の終盤では、信雄が家臣の津川雄光（早瀬栄之丞）を呼び出し“秀吉と通じている”と疑いをかけて粛清。血を流して倒れ、動かなくなった雄光を見て青ざめる信雄が隣の部屋の襖を開けると、そこには家康の姿が。
「こ…これで良いのじゃな？」と声を震わせる信雄に、家康が「良き、お覚悟でござる」と不敵な笑みを見せると、ネット上には「家康覚醒」「闇堕ち家康」「家康が鬼になった瞬間鳥肌たったよー」「ダークサイドに落ちた…」「大戦待ったなし」「ついに小牧・長久手の戦いか…」といった声が相次いでいた。
【写真】家康（松下洸平）“覚醒”で不敵な笑み 第34回「最強のライバル」より
自ら政治を動かすようになった秀吉（池松壮亮）は、その権威の象徴として絢爛豪華な大坂城を築城。諸国の有力大名が挨拶に訪れる中、家康だけは関東平定を理由に姿を現さず、小一郎（仲野太賀）はその動向を危ぶむ。
そんな中、家康は秀吉から誘われていた茶会に参加することに。その席で家康は秀吉から、天下一統を成し遂げるために力を貸してほしいと頭を下げられ、さらに子どもを“養子”として羽柴家に迎えさせてほしいと頼まれる。
これに家康の家臣・石川数正（迫田孝也）は「人質を差し出せということでございますか!?」と反発。家康は自身も人質だったことを明かしつつ、秀吉に嫡男・長丸を差し出すことを約束する。
その後、家康は長丸と対面。涙をこぼしながら「実は…そなたを…」と言いかけるものの一転。家康は長丸を抱きしめて涙ながらに「もう誰にも従わぬ」と覚悟を決めるのだった。
そんな第34回の終盤では、信雄が家臣の津川雄光（早瀬栄之丞）を呼び出し“秀吉と通じている”と疑いをかけて粛清。血を流して倒れ、動かなくなった雄光を見て青ざめる信雄が隣の部屋の襖を開けると、そこには家康の姿が。
「こ…これで良いのじゃな？」と声を震わせる信雄に、家康が「良き、お覚悟でござる」と不敵な笑みを見せると、ネット上には「家康覚醒」「闇堕ち家康」「家康が鬼になった瞬間鳥肌たったよー」「ダークサイドに落ちた…」「大戦待ったなし」「ついに小牧・長久手の戦いか…」といった声が相次いでいた。