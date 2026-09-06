織田裕二、『踊る大捜査線』で最も変化したのは水野美紀演じる雪乃「若い子に観てほしい」
俳優の織田裕二が6日、東宝MOVIEチャンネルで生配信された映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』完成報告イベントに出演。事前に視聴者から寄せられた質問に回答した。
【集合写真】存在感がすごい…！ずらりと並んだキャスト陣
雨天のため屋外でのイベントが中止となり、急きょ生配信となった同イベント。同シリーズで一番変わった人についての質問が寄せられ、織田は「雪乃さん。ずっと続けて観てたらおもしろいです」と回答。真下雪乃役の水野美紀は、台本を読んだ時を「これは難しいぞと悩みました」と回顧。結婚や子育てなどライフステージの変化に伴い、雪乃も変わっていくということに触れた。
織田は「若い子に観てほしい。特に若い男の子は勉強したほうがいい」と呼びかけた。
22年ぶりとなる織田主演のシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれる。「N.E.W.」には「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」の意味が込められており、新たな仲間たちとともに“踊る”プロジェクトが再始動する。
生配信にはほか、趣里、白洲迅、佐々木蔵之介、野呂佳代、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさ、ユースケ・サンタマリア、真矢みき、伊藤淳史、甲本雅裕、本広克行監督も出演した。
【集合写真】存在感がすごい…！ずらりと並んだキャスト陣
雨天のため屋外でのイベントが中止となり、急きょ生配信となった同イベント。同シリーズで一番変わった人についての質問が寄せられ、織田は「雪乃さん。ずっと続けて観てたらおもしろいです」と回答。真下雪乃役の水野美紀は、台本を読んだ時を「これは難しいぞと悩みました」と回顧。結婚や子育てなどライフステージの変化に伴い、雪乃も変わっていくということに触れた。
22年ぶりとなる織田主演のシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれる。「N.E.W.」には「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」の意味が込められており、新たな仲間たちとともに“踊る”プロジェクトが再始動する。
生配信にはほか、趣里、白洲迅、佐々木蔵之介、野呂佳代、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさ、ユースケ・サンタマリア、真矢みき、伊藤淳史、甲本雅裕、本広克行監督も出演した。