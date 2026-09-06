堂本剛、はにかんだ笑顔がかわいい！ 八村塁との身長差2ショットに反響
DOMOTOの堂本剛が5日までにInstagramを更新。NBAロサンゼルス・クリッパーズに所属しバスケットボール日本代表としても活躍する八村塁との2ショットを披露した。
【写真】堂本剛＆八村塁との身長差2ショット
堂本が「八村塁選手にお会いしました」と投稿したのは八村との2ショット。写真には、黒Tシャツ＆ハーフパンツの堂本と、“JAPAN”と書かれた黒Tシャツとトラックパンツで佇む八村が笑顔で並ぶ様子が収められている。投稿の中で堂本は「明日のファッションは足元を八村さんモデルでお洒落しちゃおうと思っています！」とコメントしている。
この投稿にファンからは4.3万件を超える「いいね！」が集まっている。
引用：「堂本剛」Instagram（＠tsuyoshi.d.endrecheri.24h.funk）
【写真】堂本剛＆八村塁との身長差2ショット
堂本が「八村塁選手にお会いしました」と投稿したのは八村との2ショット。写真には、黒Tシャツ＆ハーフパンツの堂本と、“JAPAN”と書かれた黒Tシャツとトラックパンツで佇む八村が笑顔で並ぶ様子が収められている。投稿の中で堂本は「明日のファッションは足元を八村さんモデルでお洒落しちゃおうと思っています！」とコメントしている。
この投稿にファンからは4.3万件を超える「いいね！」が集まっている。
引用：「堂本剛」Instagram（＠tsuyoshi.d.endrecheri.24h.funk）