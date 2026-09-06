映画『踊る大捜査線』都庁から生配信、冒頭から4万人以上が視聴 雨天で現地イベントが中止に
■織田裕二「僕らは常に前向き。ワクワクしている」
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』完成報告イベントが6日、東宝MOVIEチャンネルで生配信された。東京都の協力で撮影された本作にちなみ、東京都庁から生配信を実施されると、冒頭から4万人以上が視聴した。
【動画】『踊る大捜査線 N.E.W.』ユースケ、真矢ミキ、水野美紀らおなじみの顔ぶれ集結 “現在”を映す特別映像公開
雨天のため屋外でのイベントが中止となり、急きょ生配信となった同イベント。生配信は東京都庁から行われ、冒頭では、MCを務めるフジテレビの榎並大二郎アナウンサーから「みなさまの安全を最優先に中止となりました」と説明された。
本作の亀山千広プロデューサーも登場し「この雨、非常に残念です。本当はこの都庁をお借りして、真っ赤に『踊る』の夜に染めたかった。（都庁に）1000人を集めようと思っていた」と無念の思いを明かした。
主演の織田は「僕らは常に前向きなので、これはこれで楽しいです。『踊る』はネットとはお付き合いがある。なんかこう隠れた感じがいい。実は『踊る』っぽくてワクワクしています」と笑顔で語る。
14年ぶりとなる織田主演のシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれる。「N.E.W.」には「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」の意味が込められており、新たな仲間たちとともに“踊る”プロジェクトが再始動する。
生配信には趣里、白洲迅、佐々木蔵之介、野呂佳代、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさ、ユースケ・サンタマリア、真矢みき、水野美紀、伊藤淳史、甲本雅裕、本広克行監督も出演した。
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』完成報告イベントが6日、東宝MOVIEチャンネルで生配信された。東京都の協力で撮影された本作にちなみ、東京都庁から生配信を実施されると、冒頭から4万人以上が視聴した。
【動画】『踊る大捜査線 N.E.W.』ユースケ、真矢ミキ、水野美紀らおなじみの顔ぶれ集結 “現在”を映す特別映像公開
雨天のため屋外でのイベントが中止となり、急きょ生配信となった同イベント。生配信は東京都庁から行われ、冒頭では、MCを務めるフジテレビの榎並大二郎アナウンサーから「みなさまの安全を最優先に中止となりました」と説明された。
主演の織田は「僕らは常に前向きなので、これはこれで楽しいです。『踊る』はネットとはお付き合いがある。なんかこう隠れた感じがいい。実は『踊る』っぽくてワクワクしています」と笑顔で語る。
14年ぶりとなる織田主演のシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれる。「N.E.W.」には「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」の意味が込められており、新たな仲間たちとともに“踊る”プロジェクトが再始動する。
生配信には趣里、白洲迅、佐々木蔵之介、野呂佳代、藤吉夏鈴（櫻坂46）、齊藤なぎさ、ユースケ・サンタマリア、真矢みき、水野美紀、伊藤淳史、甲本雅裕、本広克行監督も出演した。