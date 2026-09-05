“息子の父親”公表した未婚の女優41歳、ノースリーブの脇見せショット 切なげな表情に絶賛の声
元グラビアアイドルで女優、アーティストの佐藤寛子が4日に自身のInstagramを更新し、最新のポートレートを公開し、ファンから「可愛いなぁ～」「めちゃくちゃ可愛い」「ラストの表情めっちゃ好き」反響が寄せられている。
【写真】“息子の父親”公表した未婚の女優41歳、目がトロンとした“ほろ酔い”ショット、ほか全盛期のグラドル時代の姿も
佐藤は1985年2月17日生まれの41歳。10代より女優として活動していたほか、グラビアでも活躍。女優として2010年には映画『ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う』で自身初の濡れ場ヌードに挑戦し、第32回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞した。
2015年には未婚のまま男児を出産したことを公表。約11年の歳月が経った今年1月、出産した子どもの父親が俳優、声優の小西遼生であることを公表した。アーティスト活動をする際は「坂田米米子」（さかためめこ）を名乗っている。Instagramでは、グラビアオフショットのほか、趣味のポートレート、休日のリラックスした素顔などを公開し、ファンを喜ばせている。
そんな佐藤はこの日、「今日を乗り切れば華金ですね！」「全国的に雨のようですが、外出が難しい日は読書したり、ジャーナリングする時間を大切にしてます」と報告し、自身のポートレートを公開。黒いノースリーブを着用して切なげな視線を送っている。
そんな佐藤の投稿のコメント欄には「可愛いなぁ～」「めちゃくちゃ可愛い」「ラストの表情めっちゃ好き」「正面がステキ過ぎます」「今日も素敵ですね…」「美しいです」といった称賛が寄せられている。
引用：「佐藤寛子」Instagram（＠memeco.s）
【写真】“息子の父親”公表した未婚の女優41歳、目がトロンとした“ほろ酔い”ショット、ほか全盛期のグラドル時代の姿も
佐藤は1985年2月17日生まれの41歳。10代より女優として活動していたほか、グラビアでも活躍。女優として2010年には映画『ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う』で自身初の濡れ場ヌードに挑戦し、第32回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞した。
そんな佐藤はこの日、「今日を乗り切れば華金ですね！」「全国的に雨のようですが、外出が難しい日は読書したり、ジャーナリングする時間を大切にしてます」と報告し、自身のポートレートを公開。黒いノースリーブを着用して切なげな視線を送っている。
そんな佐藤の投稿のコメント欄には「可愛いなぁ～」「めちゃくちゃ可愛い」「ラストの表情めっちゃ好き」「正面がステキ過ぎます」「今日も素敵ですね…」「美しいです」といった称賛が寄せられている。
引用：「佐藤寛子」Instagram（＠memeco.s）