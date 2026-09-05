左アキレス腱断裂からの再起を目指す阪神の石井大智投手（29）が今季初めて1軍に合流した。

2月の春季キャンプ中に負傷し、選出されていたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）も辞退。患部を手術してリハビリに入った。

順調な経過をたどり、8月23日のファーム・リーグのソフトバンク戦（SGL）で実戦復帰。ここまで5試合に登板して直球も常時150キロ超えを記録するなど昇格への準備を整えていた。

チームは優勝へのマジックを18とし、リーグ連覇が近づいている。昨季、50試合連続無失点のプロ野球記録を樹立した最強リリーバーが“ラストピース”としてブルペンに加わる。

【石井復帰への経過】

▽2月11日 宜野座での紅白戦で左ふくらはぎを負傷。

▽同12日 大阪府内の病院で「左アキレス腱の損傷」と診断。3月のWBC出場辞退を発表。

▽同21日 大阪府内の病院で「左アキレス腱断裂縫合術」を受け、20日に退院したと球団が発表。

▽同27日 SGL尼崎でリハビリを開始。（以下リハビリの場所はすべてSGL）

▽3月3日 台に座った状態でキャッチボール。

▽5月1日 本格的なキャッチボールを再開。

▽6月20日 強度を上げたキャッチボールと、手術後初のブルペン入り。

▽同25日 藤川監督が今季中の1軍復帰の見通しを示唆。

▽7月22日 手術後初のライブBP登板。

▽8月23日 2軍のソフトバンク戦（SGL尼崎）で実戦復帰。1回2安打無失点、3奪三振。最速は152キロを計測。

▽同30日 前日29日に続いて2軍のオリックス戦に登板。連投テストを完了させた。

▽9月5日 今季初の1軍合流