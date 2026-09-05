スポニチ

写真拡大

　左アキレス腱断裂からの再起を目指す阪神の石井大智投手（29）が今季初めて1軍に合流した。

　2月の春季キャンプ中に負傷し、選出されていたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）も辞退。患部を手術してリハビリに入った。

　順調な経過をたどり、8月23日のファーム・リーグのソフトバンク戦（SGL）で実戦復帰。ここまで5試合に登板して直球も常時150キロ超えを記録するなど昇格への準備を整えていた。

　チームは優勝へのマジックを18とし、リーグ連覇が近づいている。昨季、50試合連続無失点のプロ野球記録を樹立した最強リリーバーが“ラストピース”としてブルペンに加わる。

　【石井復帰への経過】

　▽2月11日　宜野座での紅白戦で左ふくらはぎを負傷。

　▽同12日　大阪府内の病院で「左アキレス腱の損傷」と診断。3月のWBC出場辞退を発表。

　▽同21日　大阪府内の病院で「左アキレス腱断裂縫合術」を受け、20日に退院したと球団が発表。

　▽同27日　SGL尼崎でリハビリを開始。（以下リハビリの場所はすべてSGL）

　▽3月3日　台に座った状態でキャッチボール。

　▽5月1日　本格的なキャッチボールを再開。

　▽6月20日　強度を上げたキャッチボールと、手術後初のブルペン入り。

　▽同25日　藤川監督が今季中の1軍復帰の見通しを示唆。

　▽7月22日　手術後初のライブBP登板。

　▽8月23日　2軍のソフトバンク戦（SGL尼崎）で実戦復帰。1回2安打無失点、3奪三振。最速は152キロを計測。

　▽同30日　前日29日に続いて2軍のオリックス戦に登板。連投テストを完了させた。

　▽9月5日　今季初の1軍合流