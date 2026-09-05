ロブ・ライナー監督夫妻の死から8ヵ月、長男が結婚
『スタンド・バイ・ミー』などで知られるロブ・ライナー監督夫妻の衝撃の死から8ヵ月、ライナー家からうれしいニュースが届いた。夫妻の長男ジェイク・ライナーが、婚約者のマリア・ギルフィランと結婚した。
【写真】キスショットも 仲むつまじい様子のジェイク・ライナーとマリア
Peopleによると、ジェイクは8月上旬にマリアと小規模な結婚式を挙げたという。現在35歳のジェイクは、『ラリーのミッドライフ★クライシス』に出演するなど、俳優、プロデューサー、脚本家として活動。ロサンゼルス・ドジャースについて語るポッドキャスト『The Incline: Dodgers』の共同ホストも務めている。
二人の出会いや交際期間など、詳しいことは分かっていないものの、ジェイクは2025年10月、マリアと一緒にラスベガスで開催された友人の結婚式に出席した様子をインスタグラムでシェアしていた。また、最近受けたKABC‐TVのインタビューでは、結婚指輪を身に付けていたという。
ライナー監督と妻ミシェルさんは、昨年12月14日早朝、ロサンゼルスの自宅で殺害され、夫妻の次男ニックが殺人容疑で逮捕・起訴された。ニックは以前より薬物との戦いを公表しており、ライナー夫妻もニックを支えていたと伝えられる。
ジェイクは当時、妹のロミーとともに「私たちが経験している想像を絶するような痛みを、言葉で表すことはできません。両親であるロブとミシェルを失うという恐ろしくも悲痛な出来事は、決して起きてはならないことでした。2人は両親であるとともに、私たちの親友でした」と声明を発表。サポートしてくれた家族や友人ほか大勢に感謝するとともに、プライバシーの尊重と、憶測を控えるよう求め、「私たちの両親が、彼らが送った素晴らしい人生と、彼らが与えた愛情をもって、人々に記憶されるよう祈っています」と締めくくった。
彼はまた、KABC‐TVのインタビューで、「8ヵ月経ちました。8年位経ったような気もするし、8分しか経っていない気もします。毎朝、現実を改めて突き付けられています」と悲痛な胸の内を吐露。そして「両親は僕ら3人全員に、無条件の愛情を注いてくれました」と語り、ニックについて「両親は彼を助けたいと望み続けていました。両親はたゆむことなく、彼を助けていました」と語っている。
引用：「ジェイク・ライナー」Instagram（＠jakereiner）
【写真】キスショットも 仲むつまじい様子のジェイク・ライナーとマリア
Peopleによると、ジェイクは8月上旬にマリアと小規模な結婚式を挙げたという。現在35歳のジェイクは、『ラリーのミッドライフ★クライシス』に出演するなど、俳優、プロデューサー、脚本家として活動。ロサンゼルス・ドジャースについて語るポッドキャスト『The Incline: Dodgers』の共同ホストも務めている。
ライナー監督と妻ミシェルさんは、昨年12月14日早朝、ロサンゼルスの自宅で殺害され、夫妻の次男ニックが殺人容疑で逮捕・起訴された。ニックは以前より薬物との戦いを公表しており、ライナー夫妻もニックを支えていたと伝えられる。
ジェイクは当時、妹のロミーとともに「私たちが経験している想像を絶するような痛みを、言葉で表すことはできません。両親であるロブとミシェルを失うという恐ろしくも悲痛な出来事は、決して起きてはならないことでした。2人は両親であるとともに、私たちの親友でした」と声明を発表。サポートしてくれた家族や友人ほか大勢に感謝するとともに、プライバシーの尊重と、憶測を控えるよう求め、「私たちの両親が、彼らが送った素晴らしい人生と、彼らが与えた愛情をもって、人々に記憶されるよう祈っています」と締めくくった。
彼はまた、KABC‐TVのインタビューで、「8ヵ月経ちました。8年位経ったような気もするし、8分しか経っていない気もします。毎朝、現実を改めて突き付けられています」と悲痛な胸の内を吐露。そして「両親は僕ら3人全員に、無条件の愛情を注いてくれました」と語り、ニックについて「両親は彼を助けたいと望み続けていました。両親はたゆむことなく、彼を助けていました」と語っている。
引用：「ジェイク・ライナー」Instagram（＠jakereiner）