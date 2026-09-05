別班員・乃木と瓜二つの“死んだはずの部下”が出現--『VIVANT』第16話をひもとく
日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第17話（第2シーズン第7話）の放送を前に、前週に放送した第16話のストーリーをおさらいする。
【写真】野崎（阿部寛）を見つめるリュウ（堺雅人）の切ないまなざし
警視庁公安部・外事第4課の野崎守（阿部寛）が、5年前から背負い続けてきた“唯一の失敗”。死なせてしまったはずの部下・リュウ・ミンシュエン（漢字表記：劉銘軒）が、自衛隊直轄の非公認組織「別班」に所属する乃木憂助（堺雅人）と瓜二つの顔で現れた。
第16話では、劉の正体が明らかになる一方、乃木たちは、“中国の別班”「Xinxi（以下、シンシー）」に潜入した野崎の真意を読み解こうとする。
乃木と同じ顔を持つ男、本人と見分けがつかない“AI乃木”、そして2つの異なる手がかりが示した場所。5年前に始まった物語が、現在へと一本につながっていく。
■「かわいがっていた後輩」の正体
野崎の潜入捜査について語り始めた警視庁公安部の部長・佐野雄太郎（坂東彌十郎）。話は、野崎が中国の日本大使館に駐在していた5年前へさかのぼる。
野崎の下で動いていたのは、エージェントのチョウ・ケイシ（漢字表記：張競士／高橋光臣）とリュウだった。第1シーズンで野崎が「可愛がっていた後輩」と語っていたのは、このリュウのこと。そしてリュウを演じるのは、乃木、Fに続いて3つ目の顔を見せる堺雅人だった！ 放送後、視聴者からは「強烈なキャラ」と、その存在感を驚く声が。さらに、野崎に向かって「私に、嘘はつかないで！」と感情を爆発させる姿には「鳥肌もの」「カメレオンすぎる」と、乃木や乃木の別人格・Fとはまるで別人のような堺の演じ分けにも注目が集まった。
リュウは野崎に思いを寄せていた。そんなリュウが有益な情報をつかみ、単独で潜入した結果、拘束されてしまう。野崎は傭兵を雇って救出を試みるが、直後に届いたのはリュウの遺体と思しき写真。それが、野崎の語っていた“唯一の失敗”だった。
ところが、リュウは生きていた。多国籍の民間情報機関「シンシー」の一員として…。
5年ぶりに野崎と向き合ったリュウは、拷問に耐えた日々を振り返る。死を覚悟した瞬間を語りながら、楽しげに問いかける。
「さあ、問題です。私はこの状況から、どうやって生き延びたのでしょうか？」。
野崎は目を伏せ、何かに気づいたように笑い出す。リュウが生き延びた方法とは？
■野崎が別班を追い続けた理由
リュウを失い、帰国した野崎。その前に現れたチョウは、樊林杏（ハン・リンシン／宮下今日子）が「シンシー」の責任者であることを明かし、写真を託す。そこに写っていたのは、研究者のエリシャ・ママドフ（Manaf Dadasov）だった。
エリシャは、核融合を持続させる技術の発明に成功したとされる人物。実用化されれば、世界のエネルギー事情を大きく変えかねない。ここでは別班のスーパーコンピューター・AIハヤト（声・高山みなみ）が、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の科学者“ドク”の姿で登場し、「核融合」について解説。情報量は重いのに、ハヤトのなりきりぶりは今回も全開だ。
エリシャはデータを消去した後、7年前に死亡したとされていた。ところが、佐野が別班に提供した資料には、遺体発見から3ヵ月後の姿が残されていた。さらにチョウによれば、樊はエリシャと半年の間に10回以上接触。その一方で、中央アジアで暗躍する国際テロ組織についても調べていたという。その組織こそ、乃木の父・ノゴーン・ベキ（役所広司）が率いていた「テント」だった。視聴者からも「テントとここでつながるのか！」と驚きの声が。「テント」が、核融合をめぐる新たな謎へつながった。
日本の国益を守り、シンシーの実態を探るため、公安部は野崎に潜入捜査を命じていた。野崎は“裏切り者”を装って樊に接近。すると樊が求めたのは「別班」の情報だった。以来、野崎は別班の痕跡を追い、「テント」を捜査しながら別班員が現れるのを待ち続けていた。そこへやってきたのが乃木だ。なぜ公安の実力者が2年もの間バルカ共和国へ赴任していたのか。第1シーズンから引っかかっていた謎が、ここでついに回収された。
一方、現在の乃木たちは、公安部内にシンシーの監視カメラを仕掛けた人物を追う。手がかりが見つからない中、乃木が披露したのは、AIハヤトによって作られた“AI乃木”だった。画面の中では、本物そっくりの乃木が恋人の柚木薫（二階堂ふみ）とテレビ電話をしている。しかし、そこに本物の乃木はいない-。
乃木、Fに続いて、今度は“AI乃木”。ちなみに、テントのモニター（協力者）だった山本巧を演じ、TBSラジオ『VIVANT 悪役会議室』に出演中の迫田孝也は「山本5つ子説」を唱えていた。しかし山本は、まだ1人。乃木は早くも3人目だ。
果たして、乃木がすでに講じたという“策”にこの技術はどう使われるのか？
■乃木とリュウがたどり着いた答え。正解は…
野崎は、いずれ別班の力が必要になると考え、海外の監視カメラにあえて自らの姿を映していたのではないか。乃木の読みを受け、佐野はある決断をする。
シンシーに捕らわれた黒須駿（松坂桃李）ら5人の別班員。その居場所を示す手がかりは、野崎から警視庁サイバー犯罪対策課の東条翔太（濱田岳）へ振り込まれた1億2600万円と1億6000万円に隠されていた。2つの金額を見つめた乃木は、小さく「π」とつぶやく。金額に円周率を掛けると、浮かび上がったのはゴルバド共和国のとある場所の座標。
前話で野崎がバルカの警察官チンギス（Barslkhagva Batbold）に残した「π」の言葉が、ここでつながった。視聴者からも「考察的中！」と沸く声が。あの大金は報酬ではなく、別班員の居場所を知らせる暗号だったのだ。
一方、リュウも別のルートから野崎の動きを追っていた。
「本日、第2問目です。まずはこの映像をご覧ください」
リュウが見せたのは、頭巾をかぶせられた5人が、大勢の兵士に囲まれてトラックへ乗せられる映像。さらに、野崎が3日続けて同じレストランへ通い、毎日午後7時ちょうどにトイレへ立っていたことにも目をつける。トイレの窓の向こうには、世界各地の金相場を流す電光掲示板があった。過去の映像を調べると、そこに紛れ込んでいたのは…「Shaki Castle（シャキ城）」。
乃木は送金額に隠された「π」の暗号から。リュウは電光掲示板から。同じ顔を持つ2人が、まったく違う場所で同じ答えへたどり着いた。
しかし、リュウが野崎の目的を見抜いたことで、別班員5人はシャキ城から移されてしまう。暗号は乃木に届いた。だが、救出作戦は一気に先の読めない局面へ…。
5年前に始まった野崎の“潜入捜査”は、別班、シンシー、テントをつなぎ、現在へと続いていた。「もう、認められてはいかがですか？」…劉の追及に、野崎は何と答えるのか？
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】野崎（阿部寛）を見つめるリュウ（堺雅人）の切ないまなざし
警視庁公安部・外事第4課の野崎守（阿部寛）が、5年前から背負い続けてきた“唯一の失敗”。死なせてしまったはずの部下・リュウ・ミンシュエン（漢字表記：劉銘軒）が、自衛隊直轄の非公認組織「別班」に所属する乃木憂助（堺雅人）と瓜二つの顔で現れた。
乃木と同じ顔を持つ男、本人と見分けがつかない“AI乃木”、そして2つの異なる手がかりが示した場所。5年前に始まった物語が、現在へと一本につながっていく。
■「かわいがっていた後輩」の正体
野崎の潜入捜査について語り始めた警視庁公安部の部長・佐野雄太郎（坂東彌十郎）。話は、野崎が中国の日本大使館に駐在していた5年前へさかのぼる。
野崎の下で動いていたのは、エージェントのチョウ・ケイシ（漢字表記：張競士／高橋光臣）とリュウだった。第1シーズンで野崎が「可愛がっていた後輩」と語っていたのは、このリュウのこと。そしてリュウを演じるのは、乃木、Fに続いて3つ目の顔を見せる堺雅人だった！ 放送後、視聴者からは「強烈なキャラ」と、その存在感を驚く声が。さらに、野崎に向かって「私に、嘘はつかないで！」と感情を爆発させる姿には「鳥肌もの」「カメレオンすぎる」と、乃木や乃木の別人格・Fとはまるで別人のような堺の演じ分けにも注目が集まった。
リュウは野崎に思いを寄せていた。そんなリュウが有益な情報をつかみ、単独で潜入した結果、拘束されてしまう。野崎は傭兵を雇って救出を試みるが、直後に届いたのはリュウの遺体と思しき写真。それが、野崎の語っていた“唯一の失敗”だった。
ところが、リュウは生きていた。多国籍の民間情報機関「シンシー」の一員として…。
5年ぶりに野崎と向き合ったリュウは、拷問に耐えた日々を振り返る。死を覚悟した瞬間を語りながら、楽しげに問いかける。
「さあ、問題です。私はこの状況から、どうやって生き延びたのでしょうか？」。
野崎は目を伏せ、何かに気づいたように笑い出す。リュウが生き延びた方法とは？
■野崎が別班を追い続けた理由
リュウを失い、帰国した野崎。その前に現れたチョウは、樊林杏（ハン・リンシン／宮下今日子）が「シンシー」の責任者であることを明かし、写真を託す。そこに写っていたのは、研究者のエリシャ・ママドフ（Manaf Dadasov）だった。
エリシャは、核融合を持続させる技術の発明に成功したとされる人物。実用化されれば、世界のエネルギー事情を大きく変えかねない。ここでは別班のスーパーコンピューター・AIハヤト（声・高山みなみ）が、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の科学者“ドク”の姿で登場し、「核融合」について解説。情報量は重いのに、ハヤトのなりきりぶりは今回も全開だ。
エリシャはデータを消去した後、7年前に死亡したとされていた。ところが、佐野が別班に提供した資料には、遺体発見から3ヵ月後の姿が残されていた。さらにチョウによれば、樊はエリシャと半年の間に10回以上接触。その一方で、中央アジアで暗躍する国際テロ組織についても調べていたという。その組織こそ、乃木の父・ノゴーン・ベキ（役所広司）が率いていた「テント」だった。視聴者からも「テントとここでつながるのか！」と驚きの声が。「テント」が、核融合をめぐる新たな謎へつながった。
日本の国益を守り、シンシーの実態を探るため、公安部は野崎に潜入捜査を命じていた。野崎は“裏切り者”を装って樊に接近。すると樊が求めたのは「別班」の情報だった。以来、野崎は別班の痕跡を追い、「テント」を捜査しながら別班員が現れるのを待ち続けていた。そこへやってきたのが乃木だ。なぜ公安の実力者が2年もの間バルカ共和国へ赴任していたのか。第1シーズンから引っかかっていた謎が、ここでついに回収された。
一方、現在の乃木たちは、公安部内にシンシーの監視カメラを仕掛けた人物を追う。手がかりが見つからない中、乃木が披露したのは、AIハヤトによって作られた“AI乃木”だった。画面の中では、本物そっくりの乃木が恋人の柚木薫（二階堂ふみ）とテレビ電話をしている。しかし、そこに本物の乃木はいない-。
乃木、Fに続いて、今度は“AI乃木”。ちなみに、テントのモニター（協力者）だった山本巧を演じ、TBSラジオ『VIVANT 悪役会議室』に出演中の迫田孝也は「山本5つ子説」を唱えていた。しかし山本は、まだ1人。乃木は早くも3人目だ。
果たして、乃木がすでに講じたという“策”にこの技術はどう使われるのか？
■乃木とリュウがたどり着いた答え。正解は…
野崎は、いずれ別班の力が必要になると考え、海外の監視カメラにあえて自らの姿を映していたのではないか。乃木の読みを受け、佐野はある決断をする。
シンシーに捕らわれた黒須駿（松坂桃李）ら5人の別班員。その居場所を示す手がかりは、野崎から警視庁サイバー犯罪対策課の東条翔太（濱田岳）へ振り込まれた1億2600万円と1億6000万円に隠されていた。2つの金額を見つめた乃木は、小さく「π」とつぶやく。金額に円周率を掛けると、浮かび上がったのはゴルバド共和国のとある場所の座標。
前話で野崎がバルカの警察官チンギス（Barslkhagva Batbold）に残した「π」の言葉が、ここでつながった。視聴者からも「考察的中！」と沸く声が。あの大金は報酬ではなく、別班員の居場所を知らせる暗号だったのだ。
一方、リュウも別のルートから野崎の動きを追っていた。
「本日、第2問目です。まずはこの映像をご覧ください」
リュウが見せたのは、頭巾をかぶせられた5人が、大勢の兵士に囲まれてトラックへ乗せられる映像。さらに、野崎が3日続けて同じレストランへ通い、毎日午後7時ちょうどにトイレへ立っていたことにも目をつける。トイレの窓の向こうには、世界各地の金相場を流す電光掲示板があった。過去の映像を調べると、そこに紛れ込んでいたのは…「Shaki Castle（シャキ城）」。
乃木は送金額に隠された「π」の暗号から。リュウは電光掲示板から。同じ顔を持つ2人が、まったく違う場所で同じ答えへたどり着いた。
しかし、リュウが野崎の目的を見抜いたことで、別班員5人はシャキ城から移されてしまう。暗号は乃木に届いた。だが、救出作戦は一気に先の読めない局面へ…。
5年前に始まった野崎の“潜入捜査”は、別班、シンシー、テントをつなぎ、現在へと続いていた。「もう、認められてはいかがですか？」…劉の追及に、野崎は何と答えるのか？
日曜劇場『VIVANT』は、TBS系にて毎週日曜21時放送。