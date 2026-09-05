来週の『風、薫る』恵風看護婦会に怪しい男が姿を見せる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第24週「環」が9月7日～9月11日に放送される。
【写真】『風、薫る』第116回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第116回（9月7日放送）あらすじ
シマケン（佐野晶哉）の突然の来訪に驚くりん（見上愛）。直美（上坂樹里）に呼ばれてりんは仕事に戻るが、環（瀧七海）がシマケンを呼び止める。卒業後の進路に悩む環はりんの仕事にも興味を持っていた…。
そんなある日、恵風看護婦会に怪しい男がやってくる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。
【写真】『風、薫る』第116回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第116回（9月7日放送）あらすじ
シマケン（佐野晶哉）の突然の来訪に驚くりん（見上愛）。直美（上坂樹里）に呼ばれてりんは仕事に戻るが、環（瀧七海）がシマケンを呼び止める。卒業後の進路に悩む環はりんの仕事にも興味を持っていた…。
そんなある日、恵風看護婦会に怪しい男がやってくる。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜～土曜8時ほか放送。