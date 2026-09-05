とちぎ未来大使のホロライブVtuber、栃木県日光の魅力を紹介「この間行ってきた」「推しが公式に出てるのが尊い」
「ホロライブ」所属Vtuberのラプラス・ダークネスさんが、YouTubeチャンネル「15Tube～栃木県公式～」で公開中の動画に出演。栃木県日光を旅しながら紹介し、反響が集まっている。
【動画】栃木県日光の魅力を旅しながら紹介するラプラスさん
栃木県に非常に詳しいラプラスさんは、5月3日に「とちぎ未来大使」に就任しており、7月31日からは、彼女を起用した魅力発信強化事業「刮目せよ！ラプラス・ダークネスのとちぎ征服旅！！」が実施されている。
今回公開された「とちぎ征服旅」第2弾では、ラプラスさんが日光エリアを観光しながら視聴者に魅力を解説。世界の有名建築物や遺跡を再現したミニチュアがある東武ワールドスクウェアや、景色が素敵な中禅寺湖、イタリア大使館別荘記念公園などが登場した。
大使として栃木県の魅力を発信するラプラスさんにファンからは「この間行ってきた」「推しが公式に出てるのが尊い」「久しぶりに散歩がてら行ってみようかな」「日光とラプ様の魅力がつまった動画」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「15Tube～栃木県公式～」
【動画】栃木県日光の魅力を旅しながら紹介するラプラスさん
栃木県に非常に詳しいラプラスさんは、5月3日に「とちぎ未来大使」に就任しており、7月31日からは、彼女を起用した魅力発信強化事業「刮目せよ！ラプラス・ダークネスのとちぎ征服旅！！」が実施されている。
大使として栃木県の魅力を発信するラプラスさんにファンからは「この間行ってきた」「推しが公式に出てるのが尊い」「久しぶりに散歩がてら行ってみようかな」「日光とラプ様の魅力がつまった動画」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「15Tube～栃木県公式～」