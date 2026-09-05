板野友美、“そっくり4歳娘”にネット衝撃「すごく大きくなってる」「本当に可愛い」「天使」「成長を見れてうれしい」
元AKB48でタレントの板野友美が、自身のYouTubeチャンネル「友chube」を4日までに更新。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手、長女とともに日光を訪れた家族旅行の様子を公開した。
【写真】板野友美、“そっくり4歳娘”が「すごく大きくなってる」「本当に可愛い」「天使」
今回公開されたのは、「ひさしぶりに親子3人で日光家族旅行」と題した動画。板野は、親子3人で夏休みに日光を訪れた際の模様を、約37分にわたって紹介している。
動画には、家族で旅を楽しむ様子や、旅行先で見せる親子の飾らない姿を記録。板野のタレントとしての姿とはひと味違う、家族と過ごす時間を垣間見ることができる内容となっている。
ファンからは「ベビちん、いつの間にかものすごく大きくなっててお喋りさんになってる可愛い～！」「ママ大好きなの伝わってきて本当に可愛い 天使」などのコメントが寄せられた。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。一昨年12月には披露宴を行ったことを報告。仲睦まじい家族の様子をSNSに度々投稿している。
引用：「板野友美」Instagram（＠tomo.i_0703）、YouTube（@tomochube0703）
【写真】板野友美、“そっくり4歳娘”が「すごく大きくなってる」「本当に可愛い」「天使」
今回公開されたのは、「ひさしぶりに親子3人で日光家族旅行」と題した動画。板野は、親子3人で夏休みに日光を訪れた際の模様を、約37分にわたって紹介している。
動画には、家族で旅を楽しむ様子や、旅行先で見せる親子の飾らない姿を記録。板野のタレントとしての姿とはひと味違う、家族と過ごす時間を垣間見ることができる内容となっている。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。一昨年12月には披露宴を行ったことを報告。仲睦まじい家族の様子をSNSに度々投稿している。
引用：「板野友美」Instagram（＠tomo.i_0703）、YouTube（@tomochube0703）