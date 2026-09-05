板野友美、“そっくり4歳娘”にネット衝撃「すごく大きくなってる」「本当に可愛い」「天使」「成長を見れてうれしい」

板野友美、“そっくり4歳娘”にネット衝撃「すごく大きくなってる」「本当に可愛い」「天使」「成長を見れてうれしい」