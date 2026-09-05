35歳美人アナ、ノースリーブワンピ姿が「あまりにも美しすぎる」「AIかと思った」「スタイル抜群」
フリーアナウンサーの上野愛奈が5日までにInstagramを更新。オフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】35歳美人アナ、抜群プロポーション際立つ衣装姿の数々 全身ショットも（6枚）
1991年8月16日生まれで、熊本県出身の上野。大学卒業後、アナウンサーとしてTBSニュースバードに所属。現在はフリーアナウンサーとして『報道ライブ インサイドOUT』（BS11）などの番組に出演している。
SNSでは自身の近影を度々公開しており、今回は「夏の自然を満喫しました もう9月ですね、少しずつ涼しくなっていくのかな」と、ノースリーブワンピ姿を披露。ファンからは「あまりにも美しすぎる」「AIかと思った」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
引用：「上野愛奈」Instagram（@ueno_aina_816）
【写真】35歳美人アナ、抜群プロポーション際立つ衣装姿の数々 全身ショットも（6枚）
1991年8月16日生まれで、熊本県出身の上野。大学卒業後、アナウンサーとしてTBSニュースバードに所属。現在はフリーアナウンサーとして『報道ライブ インサイドOUT』（BS11）などの番組に出演している。
SNSでは自身の近影を度々公開しており、今回は「夏の自然を満喫しました もう9月ですね、少しずつ涼しくなっていくのかな」と、ノースリーブワンピ姿を披露。ファンからは「あまりにも美しすぎる」「AIかと思った」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
引用：「上野愛奈」Instagram（@ueno_aina_816）