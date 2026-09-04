9月4日は“クジラの日”！ キンタロー。＆ゆい小池がクジラの丸呑みになる衝撃映像が公開
ピューリッツァー賞受賞作家による全米絶賛の傑作ベストセラー小説『Whalefall』を実写映画化した『クジラに落ちた男』が、10月16日に劇場公開を迎える。巨大マッコウクジラに丸呑みされた青年ジェイの極限状態の脱出サバイバルを、圧倒的なスケールと没入感溢れる映像美で描き出した本作。そんな今秋必見の“クジラ映画”の誕生を記念し、本日9月4日の「く（9）じ（4）らの日」に、“クジラに落ちた女”キンタロー。、ゆい小池による衝撃映像が初公開。併せて、本作の新ポスターと場面写真も一挙お披露目となった。
【動画】キンタロー。＆ゆい小池がクジラの丸呑みになる（？）衝撃映像
先月25日、“巨大クジラの丸呑みになる”という本作の衝撃を一早く堪能できるプレミアムなイベントが開催され、世界初公開となる4DXの特別フッテージ映像が公開。
観客たちからは「クジラに呑み込まれるシーンと4DXの迫力が怖さにも繋がっていて追体験にも程がある」「いやいやいやいや、この状況でどう生き抜けと？ 絶対無理ーーーーー!!クジラにのみ込まれたところでイベント終了…OMG！ 続き、続きを早くください！」「今まで様々な作品を4DXで観てきたけど、クジラに丸呑みされるシーンの座席の荒ぶり方が過去イチ！もはや席にしがみつくのが精一杯…！」「揺れるどころじゃなかった!!! しかもクジラに呑まれて脱出する映画だから、迫力も臨場感も段違い。興奮が覚めない」と絶賛の声が寄せられた。
そんな本作から、今回「クジラの日」にちなんだスペシャルムービーが公開。映像では、人気お笑い芸人のキンタロー。と、Z世代を中心に高い人気を集めるゆい小池（ゆいちゃみ）が本作の特報映像を4DXで体験。
動画は「タスケテー!!」とクジラメイクを施したキンタロー。の大絶叫と共に始まり、「水が来てる……！」（ゆい小池）、「デカあ!!」（キンタロー。）、「いやぁぁぁぁぁ!!!」（キンタロー。／ゆい小池）と、あまりにも臨場感あふれる迫力満点の映像と、それに連動する4DXに興奮と絶叫が止まらない様子のふたりだったが、クジラに丸呑みにされるという極限状況を全身で体感した結果、その衝撃の大きさによって、キンタロー。が“まさかの姿”になってしまう…というインパクト抜群の映像となっている。
併せて、本作の新ポスターと場面写真も公開。巨大クジラに丸呑みされ、絶体絶命のピンチに陥った青年ジェイ。一体なぜ、彼は“クジラに落ちて”しまったのか？ そして、次々と迫りくる危機に立ち向かうジェイの脳裏に響く“父の言葉”とは--？ 未だかつて誰も見たことがない＜クジラの体内＞からの脱出サバイバルの衝撃と、その裏に隠されたドラマに期待できるビジュアルぞろいとなっている。
映画『クジラに落ちた男』は、10月16日より全国公開。
先月25日、“巨大クジラの丸呑みになる”という本作の衝撃を一早く堪能できるプレミアムなイベントが開催され、世界初公開となる4DXの特別フッテージ映像が公開。
観客たちからは「クジラに呑み込まれるシーンと4DXの迫力が怖さにも繋がっていて追体験にも程がある」「いやいやいやいや、この状況でどう生き抜けと？ 絶対無理ーーーーー!!クジラにのみ込まれたところでイベント終了…OMG！ 続き、続きを早くください！」「今まで様々な作品を4DXで観てきたけど、クジラに丸呑みされるシーンの座席の荒ぶり方が過去イチ！もはや席にしがみつくのが精一杯…！」「揺れるどころじゃなかった!!! しかもクジラに呑まれて脱出する映画だから、迫力も臨場感も段違い。興奮が覚めない」と絶賛の声が寄せられた。
そんな本作から、今回「クジラの日」にちなんだスペシャルムービーが公開。映像では、人気お笑い芸人のキンタロー。と、Z世代を中心に高い人気を集めるゆい小池（ゆいちゃみ）が本作の特報映像を4DXで体験。
動画は「タスケテー!!」とクジラメイクを施したキンタロー。の大絶叫と共に始まり、「水が来てる……！」（ゆい小池）、「デカあ!!」（キンタロー。）、「いやぁぁぁぁぁ!!!」（キンタロー。／ゆい小池）と、あまりにも臨場感あふれる迫力満点の映像と、それに連動する4DXに興奮と絶叫が止まらない様子のふたりだったが、クジラに丸呑みにされるという極限状況を全身で体感した結果、その衝撃の大きさによって、キンタロー。が“まさかの姿”になってしまう…というインパクト抜群の映像となっている。
併せて、本作の新ポスターと場面写真も公開。巨大クジラに丸呑みされ、絶体絶命のピンチに陥った青年ジェイ。一体なぜ、彼は“クジラに落ちて”しまったのか？ そして、次々と迫りくる危機に立ち向かうジェイの脳裏に響く“父の言葉”とは--？ 未だかつて誰も見たことがない＜クジラの体内＞からの脱出サバイバルの衝撃と、その裏に隠されたドラマに期待できるビジュアルぞろいとなっている。
映画『クジラに落ちた男』は、10月16日より全国公開。