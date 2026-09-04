Chara、花柄ワンピース姿で登場 舞台あいさつは「お断りしようと思っていた」
シンガー・ソングライターのChara（58）が4日、都内で行われた映画『スワロウテイル 4Kリマスター』初日舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】花柄のワンピースがおしゃれなChara
今作は映画『スワロウテイル』（1996年）の4Kリマスター化・Dolby Atmos化。30年前にグリコ役を務めたCharaは、ベージュを基調とした花柄ワンピースで登場した。
イベントには伊藤歩、三上博史、岩井俊二監督も参加し、同作品を懐かしみながら再会を喜んだ。終盤になると「最初はお断りしようと思っていたんですけど」と明かしながらも、「来て良かったなと思います」と笑顔に。続けて「私は（映画館に）1人で行くのが好きで、集中できるから。いい男と行っちゃだめです」と冗談を交えて会場を笑わせた。
今作の舞台は、かつて“円”が世界で最も強い通貨だった頃の架空都市。いつかのゴールドラッシュのようなその街を移民たちは“円都（イェンタウン）”と呼び、一方で日本人はこの名前を忌み嫌い、移民たちを“円盗（イェンタウン）”と呼んで蔑んでいた。そんな街で出会った、母を亡くした少女と、歌手を夢見て上海からやって来た娼婦グリコら、移民たちの生きざまを描く。
【全身ショット】花柄のワンピースがおしゃれなChara
今作は映画『スワロウテイル』（1996年）の4Kリマスター化・Dolby Atmos化。30年前にグリコ役を務めたCharaは、ベージュを基調とした花柄ワンピースで登場した。
イベントには伊藤歩、三上博史、岩井俊二監督も参加し、同作品を懐かしみながら再会を喜んだ。終盤になると「最初はお断りしようと思っていたんですけど」と明かしながらも、「来て良かったなと思います」と笑顔に。続けて「私は（映画館に）1人で行くのが好きで、集中できるから。いい男と行っちゃだめです」と冗談を交えて会場を笑わせた。
今作の舞台は、かつて“円”が世界で最も強い通貨だった頃の架空都市。いつかのゴールドラッシュのようなその街を移民たちは“円都（イェンタウン）”と呼び、一方で日本人はこの名前を忌み嫌い、移民たちを“円盗（イェンタウン）”と呼んで蔑んでいた。そんな街で出会った、母を亡くした少女と、歌手を夢見て上海からやって来た娼婦グリコら、移民たちの生きざまを描く。