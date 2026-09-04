松村北斗、原作・東野圭吾さんからの絶賛に喜び 今田美桜は「驚きすぎて…」＜『白鳥とコウモリ』公開前夜祭＞
映画『白鳥とコウモリ』公開前夜祭が9月3日に開催され、ダブル主演の松村北斗と今田美桜をはじめ、柄本佑、吉田羊、岸善幸監督が登壇。公開を目前に控えた心境や撮影エピソード、それぞれの“推しポイント”など、本作の魅力をたっぷりと語った。
【写真】松村北斗＆今田美桜ら、映画『白鳥とコウモリ』公開前夜祭に登壇
大きな拍手に迎えられながら5人がステージに登場。迫る全国公開への期待に包まれる中、イベントの幕が開けた。
翌日に迫った全国公開を前に松村は、「物事には白と黒があるけども、それに伴う感情っていうのは、ずっとグレーかもしれない」と本作から感じた思いを告白。「それが、見てくれた人にとって救いだったり、今自分を否定していることを肯定できるチャンスになるかもしれない。たくさんの方に見てもらうチャンスが始まることが本当にうれしい」と公開への喜びを語った。
今田も「撮影が終わって、宣伝期間を重ねて、いよいよ前夜というところで、私自身ワクワクしております」と笑顔を見せ、「皆様に早く見ていただきたいという思いでいっぱいです」と明かした。
続いて話題は、岸監督との役作りへ。松村は「監督としてのアドバイスやヒントはたくさん持ちながら、常にこちらの心地みたいなものを気にしてくださっていた」と振り返り、「よくよく考えないと、自分の力で導き出したお芝居だと勘違いしてしまうぐらい自然で、本当にすごい演出の仕方だった」と称賛。
今田も「美令は感情を抑えながら真相を追っていく役なので、どこで感情を出すかという部分には悩んでいました。監督から『ここはもう少し力強く』『もう少し感情を出してみるのはどうですか』と提案をいただいて、そのアドバイスが本当にありがたかったです」と振り返った。
柄本は「僕らが考えて解釈して持っていったものを、本当に吸収して考えてくださる方。自分なりに五代という人物を考えて監督に伝えながら、二人で少しずつキャラクターを構築していきました」と、岸監督と共に五代像を作り上げていった過程を回想した。
一方、吉田は白石家についてA4用紙6枚にも及ぶ人物設定の資料を受け取ったことを明かし、「家族の日常が見えるような資料でした」と説明。さらに岸監督から「綾子さんにはボロボロになっていただきます」と告げられ、夫を亡くした喪失感に包まれた女性だと理解し、「役作りを少し切り替えました」と振り返った。
そして、それぞれの“推しシーン”についてトーク。松村は和真と美令が喫茶店で語り合う場面を挙げ、「二人の距離も近いし、声のボリュームも変わっていく」と説明し、「映画館のスピーカーで、感じながら見てほしい」と大きなスクリーンでの鑑賞を勧めた。
今田は、柄本演じる五代が“お茶を飲むシーン”を推しポイントに挙げた。柄本が独自に決めた芝居だったが、実は原作者・東野圭吾さんも「五代はお茶を飲む刑事」とプロデューサーに伝えていたことが明かされ、柄本を驚かせた。
ここで、本作を試写で鑑賞した原作者・東野圭吾さんから「ラストシーンがとても素晴らしかった」との感想が寄せられたことがサプライズで明かされた。松村は「ラストシーンに向けて少しずつ積み重ねていっている感覚はあるので、ラストシーンが一番良かったと言っていただけたことが本当にうれしい。この作品の親である原作者の方にとって“いい映画だった”ということが、最大の安心であり、賛辞だと思います」と喜びを語った。
今田も「ちょっと驚きすぎて…。美令にとってはすごく複雑な感情になる場面でもあり、希望になるシーンでもあるので、私自身も大切に撮影させていただきました。そういう言葉をいただけて、すごくうれしいです」と喜びをかみしめた。
映画『白鳥とコウモリ』は公開中。
【写真】松村北斗＆今田美桜ら、映画『白鳥とコウモリ』公開前夜祭に登壇
大きな拍手に迎えられながら5人がステージに登場。迫る全国公開への期待に包まれる中、イベントの幕が開けた。
翌日に迫った全国公開を前に松村は、「物事には白と黒があるけども、それに伴う感情っていうのは、ずっとグレーかもしれない」と本作から感じた思いを告白。「それが、見てくれた人にとって救いだったり、今自分を否定していることを肯定できるチャンスになるかもしれない。たくさんの方に見てもらうチャンスが始まることが本当にうれしい」と公開への喜びを語った。
続いて話題は、岸監督との役作りへ。松村は「監督としてのアドバイスやヒントはたくさん持ちながら、常にこちらの心地みたいなものを気にしてくださっていた」と振り返り、「よくよく考えないと、自分の力で導き出したお芝居だと勘違いしてしまうぐらい自然で、本当にすごい演出の仕方だった」と称賛。
今田も「美令は感情を抑えながら真相を追っていく役なので、どこで感情を出すかという部分には悩んでいました。監督から『ここはもう少し力強く』『もう少し感情を出してみるのはどうですか』と提案をいただいて、そのアドバイスが本当にありがたかったです」と振り返った。
柄本は「僕らが考えて解釈して持っていったものを、本当に吸収して考えてくださる方。自分なりに五代という人物を考えて監督に伝えながら、二人で少しずつキャラクターを構築していきました」と、岸監督と共に五代像を作り上げていった過程を回想した。
一方、吉田は白石家についてA4用紙6枚にも及ぶ人物設定の資料を受け取ったことを明かし、「家族の日常が見えるような資料でした」と説明。さらに岸監督から「綾子さんにはボロボロになっていただきます」と告げられ、夫を亡くした喪失感に包まれた女性だと理解し、「役作りを少し切り替えました」と振り返った。
そして、それぞれの“推しシーン”についてトーク。松村は和真と美令が喫茶店で語り合う場面を挙げ、「二人の距離も近いし、声のボリュームも変わっていく」と説明し、「映画館のスピーカーで、感じながら見てほしい」と大きなスクリーンでの鑑賞を勧めた。
今田は、柄本演じる五代が“お茶を飲むシーン”を推しポイントに挙げた。柄本が独自に決めた芝居だったが、実は原作者・東野圭吾さんも「五代はお茶を飲む刑事」とプロデューサーに伝えていたことが明かされ、柄本を驚かせた。
ここで、本作を試写で鑑賞した原作者・東野圭吾さんから「ラストシーンがとても素晴らしかった」との感想が寄せられたことがサプライズで明かされた。松村は「ラストシーンに向けて少しずつ積み重ねていっている感覚はあるので、ラストシーンが一番良かったと言っていただけたことが本当にうれしい。この作品の親である原作者の方にとって“いい映画だった”ということが、最大の安心であり、賛辞だと思います」と喜びを語った。
今田も「ちょっと驚きすぎて…。美令にとってはすごく複雑な感情になる場面でもあり、希望になるシーンでもあるので、私自身も大切に撮影させていただきました。そういう言葉をいただけて、すごくうれしいです」と喜びをかみしめた。
映画『白鳥とコウモリ』は公開中。