岩井俊二監督、『スワロウテイル』キャスト4人との再会に感無量「みんなでここに立てたことを誇りに思います」
岩井俊二監督（63）、三上博史（64）、Chara（58）、伊藤歩（46）が4日、都内で行われた映画『スワロウテイル 4Kリマスター』初日舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】スタイリッシュな装いが似合う三上博史＆Charaら
今作は映画『スワロウテイル』（1996）の4Kリマスター化・Dolby Atmos化。公開当時33歳の岩井監督にとって『Love Letter』（1995年）に続く長編映画第2作。
岩井監督は、時を経て集結した3人に「30年前に僕の無謀な冒険に付き合ってもらうことになって、3人には本当に感謝しています」としみじみ。続けて「30年ぶりにこの場所に集まってみんな元気で…」と言いかけ、ギプスをするCharaを見ながら「ちょっとギプスしたり、目の手術やったり、歩はストレートネックで。生きてるとそれなりにいろいろありますけど、みんなでここに立てたことを誇りに思います」と冗談を交えながら語った。
伊藤は「ここに立っているのが本当に奇跡だと思っていて。なかなかこのメンバーで会うことはないじゃないですか。今日舞台あいさつできたことは本当に幸せに思っています」と再会を喜んだ。
今作の舞台は、かつて“円”が世界で最も強い通貨だった頃の架空都市。いつかのゴールドラッシュのようなその街を移民たちは“円都（イェンタウン）”と呼び、一方で日本人はこの名前を忌み嫌い、移民たちを“円盗（イェンタウン）”と呼んで蔑んでいた。そんな街で出会った、母を亡くした少女と、歌手を夢見て上海からやって来た娼婦グリコら、移民たちの生きざまを描く。
【集合ショット】スタイリッシュな装いが似合う三上博史＆Charaら
今作は映画『スワロウテイル』（1996）の4Kリマスター化・Dolby Atmos化。公開当時33歳の岩井監督にとって『Love Letter』（1995年）に続く長編映画第2作。
岩井監督は、時を経て集結した3人に「30年前に僕の無謀な冒険に付き合ってもらうことになって、3人には本当に感謝しています」としみじみ。続けて「30年ぶりにこの場所に集まってみんな元気で…」と言いかけ、ギプスをするCharaを見ながら「ちょっとギプスしたり、目の手術やったり、歩はストレートネックで。生きてるとそれなりにいろいろありますけど、みんなでここに立てたことを誇りに思います」と冗談を交えながら語った。
今作の舞台は、かつて“円”が世界で最も強い通貨だった頃の架空都市。いつかのゴールドラッシュのようなその街を移民たちは“円都（イェンタウン）”と呼び、一方で日本人はこの名前を忌み嫌い、移民たちを“円盗（イェンタウン）”と呼んで蔑んでいた。そんな街で出会った、母を亡くした少女と、歌手を夢見て上海からやって来た娼婦グリコら、移民たちの生きざまを描く。