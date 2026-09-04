三上博史、試写で涙が止まらず “命をかけた”日々が蘇る「やっと自己肯定できた」
俳優・三上博史（64）が4日、都内で行われた映画『スワロウテイル 4Kリマスター』初日舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】エレガントな装いが似合う三上博史&Charaら
今作は映画『スワロウテイル』（1996）の4Kリマスター化・Dolby Atmos化。三上は30年前、ヒオ・フェイホン役を務めた。
試写会で泣きっぱなしだったという。涙の理由を聞かれると「大げさでなく、撮影前の段階から命がけだったので。真正面から命を賭けて毎日やった思いが蘇ってきて」と明かした。そして「縁を持たなかった作品や持った作品とか、いろんな選択があって、いつもこれで良かったのかなと思ってきましたが、それで良かったんだと。やっと自己肯定できました」としみじみと語った。
その後、舞台や朗読を続けてきたことについて触れ、「だから幸せな今がある。今があるから大丈夫。そうしたら未来がある。そう思えて泣きっぱなしでした」と改めて涙のワケを明かした。
今作の舞台は、かつて“円”が世界で最も強い通貨だった頃の架空都市。いつかのゴールドラッシュのようなその街を移民たちは“円都（イェンタウン）”と呼び、一方で日本人はこの名前を忌み嫌い、移民たちを“円盗（イェンタウン）”と呼んで蔑んでいた。そんな街で出会った、母を亡くした少女と、歌手を夢見て上海からやって来た娼婦グリコら、移民たちの生きざまを描く。
イベントにはほかに、伊藤歩、Chara、岩井俊二監督が参加した。
【集合ショット】エレガントな装いが似合う三上博史&Charaら
今作は映画『スワロウテイル』（1996）の4Kリマスター化・Dolby Atmos化。三上は30年前、ヒオ・フェイホン役を務めた。
試写会で泣きっぱなしだったという。涙の理由を聞かれると「大げさでなく、撮影前の段階から命がけだったので。真正面から命を賭けて毎日やった思いが蘇ってきて」と明かした。そして「縁を持たなかった作品や持った作品とか、いろんな選択があって、いつもこれで良かったのかなと思ってきましたが、それで良かったんだと。やっと自己肯定できました」としみじみと語った。
今作の舞台は、かつて“円”が世界で最も強い通貨だった頃の架空都市。いつかのゴールドラッシュのようなその街を移民たちは“円都（イェンタウン）”と呼び、一方で日本人はこの名前を忌み嫌い、移民たちを“円盗（イェンタウン）”と呼んで蔑んでいた。そんな街で出会った、母を亡くした少女と、歌手を夢見て上海からやって来た娼婦グリコら、移民たちの生きざまを描く。
イベントにはほかに、伊藤歩、Chara、岩井俊二監督が参加した。