押井守『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』メインキャラ情報解禁 声優に三木眞一郎、梶裕貴、中村悠一ら
アニメ映画『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女（ヘクセ）』で、“必ず生き残る兵士”アッシュと“その謎を追う女”マキを取り巻くメンバーを演じる声優キャストとして、三木眞一郎、梶裕貴、中村悠一、杉田智和らの出演が発表された。併せて、本予告30秒ver.も公開となった。
【動画】『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』本予告（30秒）
本作は、サンライズ50周年記念作品となる戦場ロボットアニメ「装甲騎兵ボトムズ」シリーズ完全新作。アニメーション映画監督・押井守が新たな物語を描く。
1983年放送されたテレビシリーズの舞台は、アストラギウス銀河という星系で起きた百年戦争終結後の世界。本作ではその戦争末期、AT（アーマードトルーパー）と呼ばれる人型兵器“スコープドッグ”に搭乗し命を消耗品として扱われる兵士たちのドラマが描かれる。“必ず生き残る兵士”アッシュ役を沢城みゆき、“その謎を追う女”マキ役を安藤麻吹が演じる。
追加声優キャストとして、“魔女”として畏怖される兵士アッシュ・ヴァンプスとともに戦う通称“ヴァンプス小隊”のメンバー、フリッツ・ゲルスドルフ役に中村悠一、ブルンハルト・ミュラー役に鶴岡聡、アドリアン・ダイスラー役に杉田智和、マット・フンメルス役に三宅健太。アッシュの謎を追う女性士官マキ・シュタウフェンベルクの部下アリクス・バラック役に三木眞一郎、イグニス・シュバインシュタイガー役に梶裕貴。
さらにアッシュらが所属する基地司令のソルティグ・ヴァン・グンナル役に茶風林、憲兵大尉のヴィド・ヒルデブラント役に大塚芳忠、ヒルデブラントの副官メテウシュ・ユリアン・ポドルスキー役に小野大輔。そしてATの整備を担う整備中隊としてヴァイスヴァイラー役に菅生隆之、オリバー役に櫻井孝宏、整備兵の少女役を上坂すみれが演じる。
アニメ映画『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女（ヘクセ）』は、11月20日より全国公開。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜キャストコメント＞
【アリクス・バラック役 三木眞一郎】
若かりし時に観ていた作品の新作に参加させていただける。そして監督が押井さんだなんて…。素敵な作品になるコト間違いなしです。
【イグニス・シュバインシュタイガー役 梶裕貴】
まさか自分が、あの名作『ボトムズ』シリーズに…しかも、押井守監督が手掛けられる劇場作品のキャストとして参加させていただける世界線があったとは。畏れ多くも、光栄な気持ちでいっぱいです。キャラクターが求められている役割を何より意識して、全力で演じさせていただきました。押井監督が私を認識するなり、「ぴったりじゃん」とおっしゃった役柄・シュバイニは、一体どんな人物なのか？ 公開を楽しみにお待ちください（笑）。
【フリッツ・ゲルスドルフ役 中村悠一】
収録用の映像素材をいただいて観ていると、あれ？なんか変だぞ……と違和感。
しばらく観進めると独特のテンポ感に気づく。
セリフやシーンの間、カメラ位置などに感じる空気。
そうだ初めて『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』を観た時のアレだ。
『立喰師列伝』という作品に参加させていただいた時にも受けたその強烈な個性が、『ボトムズ』というフィールドでも存分に表現されていました。
是非とも劇場で、むせかえる血と硝煙の匂いを感じてください。
【ブルンハルト・ミュラー役 鶴岡聡】
寄せ集めの懲罰部隊に配属され、ただただ死なないためにアーマードトルーパーに搭乗している様に見えた彼らの姿に、命というものを改めて考える時間がありました。生々しく描かれたそれぞれの生き様を是非、劇場でご覧下さい。
【アドリアン・ダイスラー役 杉田智和】
自分が最低野郎を演じられる日が来るなんて。
我々は絆で結ばれた仲間です。
一人が皆の為に、皆は一人の為に。
嘘を言うな。
猜疑に歪んだ暗い瞳がせせら笑う。
お前も。お前も。お前も。
俺の為に死ねって皆思っているかもしれませんね。よろしくお願いされません。
【マット・フンメルス役 三宅健太】
昔、仲の良い先輩の家でTVシリーズ『装甲騎兵ボトムズ』のLD（レーザーディスク）を夜通し見て、熱狂しておりました。時を経て、まさか自分がボトムズに、しかも敬愛する押井守監督の手によるボトムズに出演することになるとは。これは“ワイズマンの意思”なのかと思いを巡らせてしまうぐらい、運命的なものを感じております。
【ソルティグ・ヴァン・グンナル役 茶風林】
全く新しいボトムズの世界
参加出来る事を大変、嬉しく思っております。
新人だった頃、旧作でほんの一言二言で出演していた事も有り感慨もひとしおです。
真摯に取り組んで行きたいと思っております。
皆んなの憧れ、アニメ好きなら知らない人はいないという押井守監督、個人的には劇場版『うる星やつら』の大ファンでした（笑）
とにもかくにも新たな『ボトムズ』大真面目に参加致しますよ。
深い、深い設定のアニメーション、『ボトムズ』新たな世界をお楽しみくださいませ。
【ヴィド・ヒルデブラント役 大塚芳忠】
長いこと憧れていたボトムズ、念願かない参加させて頂くことになりました。本当に感激です。
押井守監督にお目に掛かれたこと、直接演技指導して頂けたこと、ボトムズのエスプリをたっぷり堪能出来たこと、全てが幸せな収録の現場でした。
【メテウシュ・ユリアン・ポドルスキー役 小野大輔】
『装甲騎兵ボトムズ』に参加できることを光栄に思っています。大学生の頃にATのカッコ良さに魅了され、スコープドッグのプラモでウェザリングの腕を磨いていたことを思い出します。大人になればなるほどにその良さがわかる作品。リアルでダークで重厚な物語。惹き込まれること間違いなしです。
【ヴァイスヴァイラー役 菅生隆之】
歴史あるアニメシリーズ『装甲騎兵ボトムズ』で押井守監督の作品世界に参加できることを光栄に思います。ヴァイスヴァイラー特務少尉は、現場の叩き上げです。セリフの一言で、周囲の部下たちを緊張させる男。それでいて包容力もあって、隠れた思いやりもある。ヴァイスヴァイラーの腹の中にあるものを大事に演じました。スタッフ、キャスト一丸となって創り上げた『ボトムズ』の最新章、どうぞお楽しみください。
【オリバー役 櫻井孝宏】
押井守監督が作る『装甲騎兵ボトムズ』に出演できる日が来るとは思ってもみませんでした。
この『灰色の魔女』が特別な一作になることは間違いありません。たくさんの方に観ていただきたいです。
【整備兵の少女役 上坂すみれ】
『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』に出演させていただきます…！！！高校のときに『ペールゼン・ファイルズ』を観たのをきっかけにAT達の魅力に夢中になり、『ボトムズ』が人生で一番好きなアニメ作品になりました。そんな作品にキャストとして携われる日が来るなんて…とてつもないことです。泥に塗れた硝煙の戦場、病んだ魂を載せた鉄の棺桶、等しく無情なルーレットに賭けられる命…ああ、あの世界に酔いしれられる幸せを心から噛み締めておりますっ！
【動画】『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』本予告（30秒）
本作は、サンライズ50周年記念作品となる戦場ロボットアニメ「装甲騎兵ボトムズ」シリーズ完全新作。アニメーション映画監督・押井守が新たな物語を描く。
追加声優キャストとして、“魔女”として畏怖される兵士アッシュ・ヴァンプスとともに戦う通称“ヴァンプス小隊”のメンバー、フリッツ・ゲルスドルフ役に中村悠一、ブルンハルト・ミュラー役に鶴岡聡、アドリアン・ダイスラー役に杉田智和、マット・フンメルス役に三宅健太。アッシュの謎を追う女性士官マキ・シュタウフェンベルクの部下アリクス・バラック役に三木眞一郎、イグニス・シュバインシュタイガー役に梶裕貴。
さらにアッシュらが所属する基地司令のソルティグ・ヴァン・グンナル役に茶風林、憲兵大尉のヴィド・ヒルデブラント役に大塚芳忠、ヒルデブラントの副官メテウシュ・ユリアン・ポドルスキー役に小野大輔。そしてATの整備を担う整備中隊としてヴァイスヴァイラー役に菅生隆之、オリバー役に櫻井孝宏、整備兵の少女役を上坂すみれが演じる。
アニメ映画『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女（ヘクセ）』は、11月20日より全国公開。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜キャストコメント＞
【アリクス・バラック役 三木眞一郎】
若かりし時に観ていた作品の新作に参加させていただける。そして監督が押井さんだなんて…。素敵な作品になるコト間違いなしです。
【イグニス・シュバインシュタイガー役 梶裕貴】
まさか自分が、あの名作『ボトムズ』シリーズに…しかも、押井守監督が手掛けられる劇場作品のキャストとして参加させていただける世界線があったとは。畏れ多くも、光栄な気持ちでいっぱいです。キャラクターが求められている役割を何より意識して、全力で演じさせていただきました。押井監督が私を認識するなり、「ぴったりじゃん」とおっしゃった役柄・シュバイニは、一体どんな人物なのか？ 公開を楽しみにお待ちください（笑）。
【フリッツ・ゲルスドルフ役 中村悠一】
収録用の映像素材をいただいて観ていると、あれ？なんか変だぞ……と違和感。
しばらく観進めると独特のテンポ感に気づく。
セリフやシーンの間、カメラ位置などに感じる空気。
そうだ初めて『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』を観た時のアレだ。
『立喰師列伝』という作品に参加させていただいた時にも受けたその強烈な個性が、『ボトムズ』というフィールドでも存分に表現されていました。
是非とも劇場で、むせかえる血と硝煙の匂いを感じてください。
【ブルンハルト・ミュラー役 鶴岡聡】
寄せ集めの懲罰部隊に配属され、ただただ死なないためにアーマードトルーパーに搭乗している様に見えた彼らの姿に、命というものを改めて考える時間がありました。生々しく描かれたそれぞれの生き様を是非、劇場でご覧下さい。
【アドリアン・ダイスラー役 杉田智和】
自分が最低野郎を演じられる日が来るなんて。
我々は絆で結ばれた仲間です。
一人が皆の為に、皆は一人の為に。
嘘を言うな。
猜疑に歪んだ暗い瞳がせせら笑う。
お前も。お前も。お前も。
俺の為に死ねって皆思っているかもしれませんね。よろしくお願いされません。
【マット・フンメルス役 三宅健太】
昔、仲の良い先輩の家でTVシリーズ『装甲騎兵ボトムズ』のLD（レーザーディスク）を夜通し見て、熱狂しておりました。時を経て、まさか自分がボトムズに、しかも敬愛する押井守監督の手によるボトムズに出演することになるとは。これは“ワイズマンの意思”なのかと思いを巡らせてしまうぐらい、運命的なものを感じております。
【ソルティグ・ヴァン・グンナル役 茶風林】
全く新しいボトムズの世界
参加出来る事を大変、嬉しく思っております。
新人だった頃、旧作でほんの一言二言で出演していた事も有り感慨もひとしおです。
真摯に取り組んで行きたいと思っております。
皆んなの憧れ、アニメ好きなら知らない人はいないという押井守監督、個人的には劇場版『うる星やつら』の大ファンでした（笑）
とにもかくにも新たな『ボトムズ』大真面目に参加致しますよ。
深い、深い設定のアニメーション、『ボトムズ』新たな世界をお楽しみくださいませ。
【ヴィド・ヒルデブラント役 大塚芳忠】
長いこと憧れていたボトムズ、念願かない参加させて頂くことになりました。本当に感激です。
押井守監督にお目に掛かれたこと、直接演技指導して頂けたこと、ボトムズのエスプリをたっぷり堪能出来たこと、全てが幸せな収録の現場でした。
【メテウシュ・ユリアン・ポドルスキー役 小野大輔】
『装甲騎兵ボトムズ』に参加できることを光栄に思っています。大学生の頃にATのカッコ良さに魅了され、スコープドッグのプラモでウェザリングの腕を磨いていたことを思い出します。大人になればなるほどにその良さがわかる作品。リアルでダークで重厚な物語。惹き込まれること間違いなしです。
【ヴァイスヴァイラー役 菅生隆之】
歴史あるアニメシリーズ『装甲騎兵ボトムズ』で押井守監督の作品世界に参加できることを光栄に思います。ヴァイスヴァイラー特務少尉は、現場の叩き上げです。セリフの一言で、周囲の部下たちを緊張させる男。それでいて包容力もあって、隠れた思いやりもある。ヴァイスヴァイラーの腹の中にあるものを大事に演じました。スタッフ、キャスト一丸となって創り上げた『ボトムズ』の最新章、どうぞお楽しみください。
【オリバー役 櫻井孝宏】
押井守監督が作る『装甲騎兵ボトムズ』に出演できる日が来るとは思ってもみませんでした。
この『灰色の魔女』が特別な一作になることは間違いありません。たくさんの方に観ていただきたいです。
【整備兵の少女役 上坂すみれ】
『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』に出演させていただきます…！！！高校のときに『ペールゼン・ファイルズ』を観たのをきっかけにAT達の魅力に夢中になり、『ボトムズ』が人生で一番好きなアニメ作品になりました。そんな作品にキャストとして携われる日が来るなんて…とてつもないことです。泥に塗れた硝煙の戦場、病んだ魂を載せた鉄の棺桶、等しく無情なルーレットに賭けられる命…ああ、あの世界に酔いしれられる幸せを心から噛み締めておりますっ！