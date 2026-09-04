『夫婦と16歳』“美子”かたせ梨乃「私は家政婦じゃなああい!!」絶叫＆ブチギレ！ ネット共感続々「専業主婦をバカにするな!!」「キレて当然！」
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時30分）の第10話が3日深夜に放送され、美子（かたせ）が夫や娘に対して怒りを爆発させると、ネット上には「専業主婦をバカにするな!!」「可哀想！キレて当然！」といった反響が集まった。
【写真】“美子”かたせ梨乃、涙のブチギレ
ある日、紘（豆原一成）に諭された美子は、夫や娘と向き合うために家に戻る。再会した娘は、美子に甘えていたことを認め「申し訳なかったわ」とつぶやく。“帰ってきほしい”と懇願する娘に、美子は笑顔で「考えてみる」と返答。安心した様子の娘は「翔太のお迎え行ってくれる？」と美子に頼み、急ぎ足で職場へ戻っていく。
それでも家族と向き合い、やり直す決意をした美子。彼女が家事に勤しんでいると、夫が帰宅。美子が家出したことを謝罪すると、夫は表情を変えることなく「気が済んだのなら良かった」と応じる。その後も、美子はコミュニケーションをとろうと話しかけるものの、夫は新聞に目を落としたまま言葉少なに答えるのみ…。
そんな中、美子は娘がいつの間にか再婚していたことを知る。報告がなかったことに憤る美子に対して、娘は「勝手に出てったのはそっちでしょ？」といら立つ。娘は再婚相手を紹介すると約束するものの「私には私の生活があるから、お父さんの面倒はよろしくね」と冷たく言い放つ。
するとそこへ夫が釣りから帰宅。「釣ざお洗ってしまっといてくれ」と言うと美子は「2人とも私のこと、世話係くらいにしか思ってないんでしょ？」と指摘。娘が「家族の世話をするのが専業主婦の仕事でしょ？」と主張すると、夫は「今までの3食昼寝付きの生活に不満があるのか？」と問いかける。
屈辱感を覚えた美子は、唇を震わせながら黙り込む。その状況で夫が「何ボサっとしてんだ。昼飯は？」と言うと、美子はたまらず「私は家政婦じゃなああい!!」と絶叫。怒りのあまりティッシュ箱から大量のティッシュを引き抜き、さらに皿を叩きつけて割ると「ふざけんな！」と叫びながら家を出ていくのだった。
美子をないがしろにする夫や娘に対して、ネット上には「こ、こいつら～!!」「旦那と娘が最悪すぎる」「専業主婦をバカにするな!!」などの声が続出。さらに怒りをあらわにした美子には「可哀想！キレて当然！」「失望するのめっちゃわかるよ…」「こんな家族じゃ嫌んなるわな…」といった共感が相次いだ。
【写真】“美子”かたせ梨乃、涙のブチギレ
ある日、紘（豆原一成）に諭された美子は、夫や娘と向き合うために家に戻る。再会した娘は、美子に甘えていたことを認め「申し訳なかったわ」とつぶやく。“帰ってきほしい”と懇願する娘に、美子は笑顔で「考えてみる」と返答。安心した様子の娘は「翔太のお迎え行ってくれる？」と美子に頼み、急ぎ足で職場へ戻っていく。
そんな中、美子は娘がいつの間にか再婚していたことを知る。報告がなかったことに憤る美子に対して、娘は「勝手に出てったのはそっちでしょ？」といら立つ。娘は再婚相手を紹介すると約束するものの「私には私の生活があるから、お父さんの面倒はよろしくね」と冷たく言い放つ。
するとそこへ夫が釣りから帰宅。「釣ざお洗ってしまっといてくれ」と言うと美子は「2人とも私のこと、世話係くらいにしか思ってないんでしょ？」と指摘。娘が「家族の世話をするのが専業主婦の仕事でしょ？」と主張すると、夫は「今までの3食昼寝付きの生活に不満があるのか？」と問いかける。
屈辱感を覚えた美子は、唇を震わせながら黙り込む。その状況で夫が「何ボサっとしてんだ。昼飯は？」と言うと、美子はたまらず「私は家政婦じゃなああい!!」と絶叫。怒りのあまりティッシュ箱から大量のティッシュを引き抜き、さらに皿を叩きつけて割ると「ふざけんな！」と叫びながら家を出ていくのだった。
美子をないがしろにする夫や娘に対して、ネット上には「こ、こいつら～!!」「旦那と娘が最悪すぎる」「専業主婦をバカにするな!!」などの声が続出。さらに怒りをあらわにした美子には「可哀想！キレて当然！」「失望するのめっちゃわかるよ…」「こんな家族じゃ嫌んなるわな…」といった共感が相次いだ。