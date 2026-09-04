『風、薫る』“シマケン”佐野晶哉が再登場！→次週予告に予想外人物でさらなる衝撃「久しぶりな人が出てきた!!」「元旦那？」（ネタバレあり）
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜～土曜8時ほか）の第23週「歩々清風」（第115回）が4日に放送され、ラストでりん（見上）がシマケン（佐野晶哉）と再会。そこから次週予告で想定外の人物が映し出されると、ネット上には驚きの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】田ノ上屋を訪ねるシマケン（佐野晶哉）
セツ（村上穂乃佳）の患者が急に体調を崩し、寛太（藤原季節）に助けを求めてやってくる。偶然その場に居合わせたりんが、応急処置を行ったことで、大事には至らなかった。
一方、環（瀧七海）は学校帰りに滞在していた団子屋「田ノ上屋」でシマケンを見かける。ひと月ほど前に浜松の家を引き払ったというシマケンに声をかけ、そのまま恵風看護婦会へ連れていく環。第115回のラストシーンでは、シマケンとりんが再会する瞬間が描かれた。
本編が終了すると、番組は7日からスタートする第24週「環」の予告へ。次週予告の中では「どうして、お母さんと別れたんですか？」というセリフが流れたほか、郵便配達員の制服を着たシマケンの姿も映し出されると、ネット上には「シマケン郵便局員さんになったの!?」「りんちゃんとうまくいってほしい」「環がキューピッドになるのか？」などの反響が続出。
さらに、次週予告でりんの元夫・亀吉を演じた三浦貴大が姿を見せると「久々のシマケンを上回る、予告の亀吉さんの衝撃」「とんでもなく久しぶりな人が出てきた!!」「りんの元旦那？」といった投稿も相次いでいた。
【写真】田ノ上屋を訪ねるシマケン（佐野晶哉）
セツ（村上穂乃佳）の患者が急に体調を崩し、寛太（藤原季節）に助けを求めてやってくる。偶然その場に居合わせたりんが、応急処置を行ったことで、大事には至らなかった。
本編が終了すると、番組は7日からスタートする第24週「環」の予告へ。次週予告の中では「どうして、お母さんと別れたんですか？」というセリフが流れたほか、郵便配達員の制服を着たシマケンの姿も映し出されると、ネット上には「シマケン郵便局員さんになったの!?」「りんちゃんとうまくいってほしい」「環がキューピッドになるのか？」などの反響が続出。
さらに、次週予告でりんの元夫・亀吉を演じた三浦貴大が姿を見せると「久々のシマケンを上回る、予告の亀吉さんの衝撃」「とんでもなく久しぶりな人が出てきた!!」「りんの元旦那？」といった投稿も相次いでいた。