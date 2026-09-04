現役女子大生グラドル、眩しすぎるショーパン姿に反響「可愛さが物凄い」
大学在学中のグラビアアイドル・七海りおが3日にinstagramを更新し、かわいらしいショーパン姿を披露。ファンから歓声が上がった。
【写真】現役女子大生グラドルが「スタイル抜群」 ショーパンで大開脚、水着ショットも（10枚）
先月発売の「FRIDAY」（講談社）で同誌初登場を飾るなど、ますます活躍の場を広げている七海。この日は「ショーパン可愛い？」の一言とともに、かわいらしいデニムのショーパン姿を公開している。
コメント欄には「可愛い！！」「可愛さが物凄いですね。」「いつもかわいいじゃねーか」「こんにちは、クールでカワイイね」といった声が寄せられている。
■七海りおプロフィール
7月11日生まれ新潟県出身。身長163cm。現役の大学生である一方、グラビアの誌面をにぎわせているほか、所属するゼロイチファミリアのアイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとしても活動中。Instagramでは、グラビアオフショットなどを公開している。
引用：「七海りお」Instagram（＠nanamin_071）
【写真】現役女子大生グラドルが「スタイル抜群」 ショーパンで大開脚、水着ショットも（10枚）
先月発売の「FRIDAY」（講談社）で同誌初登場を飾るなど、ますます活躍の場を広げている七海。この日は「ショーパン可愛い？」の一言とともに、かわいらしいデニムのショーパン姿を公開している。
コメント欄には「可愛い！！」「可愛さが物凄いですね。」「いつもかわいいじゃねーか」「こんにちは、クールでカワイイね」といった声が寄せられている。
■七海りおプロフィール
7月11日生まれ新潟県出身。身長163cm。現役の大学生である一方、グラビアの誌面をにぎわせているほか、所属するゼロイチファミリアのアイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとしても活動中。Instagramでは、グラビアオフショットなどを公開している。
引用：「七海りお」Instagram（＠nanamin_071）