『水ダウ』衝撃嘔吐のみなみかわ、変わり果てた姿 妻は「満身創痍すぎてヤバい」
お笑い芸人・みなみかわの妻で彼の所属事務所の社長・雅代さんが２日、自身のInstagramを更新し、この日の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）で過酷なロケに挑んだ模様が放送された夫のロケ後の姿を公開した。
【写真】衝撃嘔吐のみなみかわ、ロケ後の変わり果てが姿 もはやヨチヨチ歩き…
この日の番組は毎年恒例の「国道ラーメンマラソン」を放送。国道沿いをマラソンしゴールを目指すが、前を通ったラーメン店には必ず立ち寄り、1杯食べなければいけないというルールで、今年は負け残りで3年連続出場となるみなみかわ＆きしたかの高野正成チームが、モグライダーともしげ＆や団中嶋享チームと激突。ラーメン激戦区の環八で20kmを走ることに。
いつも以上に両チームが実力伯仲で、レース最後までデッドヒートが繰り広げられた今回のマラソン。夏の暑さ、満腹感、そしてマラソンそのものの脚の痛みという三重苦に見舞われ、道中にはみなみかわがこの企画で初めて路上に嘔吐してしまう場面も放送されるなど、大きな反響が寄せられた。
そんな放送後、雅代さんはみなみかわがソファーに倒れ、ぐったりしている様子を公開。「満身創痍すぎてヤバいです」と状況を伝え、「この時はしばらく何も食べたくないと言ってましたが次の日の夜には焼き肉モリモリ食べてたのでまだまだいけると思います！」と、夫の回復を報告。今回も敗れ、来年も出場が決定しており「来年もよろしくお願いいたします！！」と呼びかけている。動画では、20㎞走って足に力が入らないのか、壁にもたれるようにして自宅を移動するみなみかわの姿も確認できる。
なお、雅代さんは以前にも、みなみかわが同番組でパンツ一枚で極寒の雪山に行った過酷ロケが放送された後にInstagramで「本人には申し訳ないんだけど極寒とか、暑いとか、寝ないとか、監禁されるとか、痛いとかとにかくみなみかわが身体張ってるのを見るのががとてつもなく好きなので心配はもちろんするんだけどこらからもどんどんやって欲しいですね」と明かし、「いち嫁と社長の気持ちで忙しいです！！」と、胸中を明かしていた。
引用：「みなみかわ（妻）」Instagram（＠minamikawa_to_moushimasu）
【写真】衝撃嘔吐のみなみかわ、ロケ後の変わり果てが姿 もはやヨチヨチ歩き…
この日の番組は毎年恒例の「国道ラーメンマラソン」を放送。国道沿いをマラソンしゴールを目指すが、前を通ったラーメン店には必ず立ち寄り、1杯食べなければいけないというルールで、今年は負け残りで3年連続出場となるみなみかわ＆きしたかの高野正成チームが、モグライダーともしげ＆や団中嶋享チームと激突。ラーメン激戦区の環八で20kmを走ることに。
そんな放送後、雅代さんはみなみかわがソファーに倒れ、ぐったりしている様子を公開。「満身創痍すぎてヤバいです」と状況を伝え、「この時はしばらく何も食べたくないと言ってましたが次の日の夜には焼き肉モリモリ食べてたのでまだまだいけると思います！」と、夫の回復を報告。今回も敗れ、来年も出場が決定しており「来年もよろしくお願いいたします！！」と呼びかけている。動画では、20㎞走って足に力が入らないのか、壁にもたれるようにして自宅を移動するみなみかわの姿も確認できる。
なお、雅代さんは以前にも、みなみかわが同番組でパンツ一枚で極寒の雪山に行った過酷ロケが放送された後にInstagramで「本人には申し訳ないんだけど極寒とか、暑いとか、寝ないとか、監禁されるとか、痛いとかとにかくみなみかわが身体張ってるのを見るのががとてつもなく好きなので心配はもちろんするんだけどこらからもどんどんやって欲しいですね」と明かし、「いち嫁と社長の気持ちで忙しいです！！」と、胸中を明かしていた。
引用：「みなみかわ（妻）」Instagram（＠minamikawa_to_moushimasu）