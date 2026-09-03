初恋をテーマにした恋リア番組『初めての恋人になってください』27年夏、Prime Videoで独占配信決定
Amazon MGMスタジオ製作の完全新作のオリジナル恋愛リアリティ番組、Prime Original『初めての恋人になってください』が、Prime Videoにて2027年夏に独占配信されることが決定。併せて、ティザー映像が解禁された。
【動画】“交際経験ゼロ”の男女10名を主人公！ 『初めての恋人になってください』ティザー映像
本作は、『バチェラー・ジャパン』シリーズや『ラブ トランジット』シリーズなど、数々の大ヒット恋愛リアリティ番組を手掛けてきたAmazonが新たに贈るオリジナル恋愛リアリティ番組。
『バチェラー・ジャパン』シリーズでは“真実の愛”を、『ラブ トランジット』シリーズでは“過去の恋”と向き合う男女の姿を映し出してきたAmazonが、今回新たに掲げるテーマは“初恋”。人生で一度も恋人ができたことがない“交際経験ゼロ”の男女10名を主人公に、1ヵ月間共に過ごし、自分自身や相手と真剣に向き合い、もがきながら「初めての恋人」を見つけるべく一歩踏み出していく姿を等身大で描く。
近年、若者の恋愛観が多様化し恋愛離れが社会現象になっているなか、「人を好きになるとは、どういうことなのか」-誰もが一度は直面するテーマに寄り添う。「人生で初めての恋人を見つけたい」と願う彼らが紡ぐ物語に期待が高まる。
Amazon MGM Studios 日本責任者のバディ・マリーニは「Prime Videoはこの10年にわたり、『バチェラー・ジャパン』シリーズ、『ラブ トランジット』シリーズを通じて、さまざまな恋愛の形を映し出してまいりました。昨今、“恋愛離れ”が社会現象として語られるなか、誰もが一度は思う『人を好きになるとはどういうことなのか』という普遍的な問いに正面から向き合う新作オリジナル番組として、『初めての恋人になってください』をお届けできることを嬉しく思います」とコメント。
「『自分を変えたい』『人を好きになりたい』という強い想いを胸に集い、初めての恋人を見つける姿は、今の時代だからこそ多くのお客様に共感いただけるのではないかと思います。本作にご期待ください」と言葉を寄せている。
Prime Original『初めての恋人になってください』は、Prime Videoにて2027年夏配信予定。
【動画】“交際経験ゼロ”の男女10名を主人公！ 『初めての恋人になってください』ティザー映像
本作は、『バチェラー・ジャパン』シリーズや『ラブ トランジット』シリーズなど、数々の大ヒット恋愛リアリティ番組を手掛けてきたAmazonが新たに贈るオリジナル恋愛リアリティ番組。
近年、若者の恋愛観が多様化し恋愛離れが社会現象になっているなか、「人を好きになるとは、どういうことなのか」-誰もが一度は直面するテーマに寄り添う。「人生で初めての恋人を見つけたい」と願う彼らが紡ぐ物語に期待が高まる。
Amazon MGM Studios 日本責任者のバディ・マリーニは「Prime Videoはこの10年にわたり、『バチェラー・ジャパン』シリーズ、『ラブ トランジット』シリーズを通じて、さまざまな恋愛の形を映し出してまいりました。昨今、“恋愛離れ”が社会現象として語られるなか、誰もが一度は思う『人を好きになるとはどういうことなのか』という普遍的な問いに正面から向き合う新作オリジナル番組として、『初めての恋人になってください』をお届けできることを嬉しく思います」とコメント。
「『自分を変えたい』『人を好きになりたい』という強い想いを胸に集い、初めての恋人を見つける姿は、今の時代だからこそ多くのお客様に共感いただけるのではないかと思います。本作にご期待ください」と言葉を寄せている。
Prime Original『初めての恋人になってください』は、Prime Videoにて2027年夏配信予定。