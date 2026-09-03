今回紹介するのは、Threadsに投稿された動物病院での出来事。『…ﾕﾙｻﾅｲ…ﾕﾙｻﾅｲ…ｾﾞｯﾀｲﾆ…ﾕﾙｻﾅｲ…』という物騒な言葉とともに紹介されていたのは、動物病院の診察台に立たされていた三毛猫ちゃん。

いったい何がそんなに許せなかったのでしょうか。この投稿はThreadsで表示13万回を記録するなど、大きな反響を呼びました。

【写真：動物病院の診察台の上にいる三毛猫→顔を見たら…とんでもない『表情』】

両脇を固められ健康診断中の三毛猫

今回、Threadsに投稿したのは「サンとカパペッパーズ」さん。登場したのは、猫のサンちゃんです。

投稿によると、サンちゃんは動物病院の診察台の上でスタッフさんに支えられながら健康診断を受けていたそうです。

しかし、むすっとした表情でこちらを見つめるその顔つきからは文句の気配が…。まるで両脇を固められた取り調べの最中であるかのよう。たしかに「ゆるさない」と思っていそうですね。

健診中はどうしても体をあちこち触られたり、じっと押さえられたりすることが多いもの。サンちゃんにとっては、その一つひとつがどうにも我慢ならなかったのかもしれません。

まるで犯人を見るような目つきに「末代まで呪ってやる」の声

そんなサンちゃんの姿を見たThreadsユーザーたちからは、「わ～絶対許してもらえないヤツですね…」「おのれー、許さない、末代まで呪ってやる」「この殺気、伝わってるニャッ」「オコ」「かわいいいん 許してよー」などの声が多く寄せられていました。

健康診断でむすっとする猫の表情に、多くの人が共感を寄せていたようです。

健康診断そのものは、サンちゃんの体調を守るために欠かせない大切な時間。とはいえ、すっかり犯人・裏切り者扱いされてしまった模様。ドンマイですね。診断が終わればきっとご機嫌も直るはず。

それでも、しばらくは「ゆるさない」気持ちを引きずってしまうのかもしれません。サンちゃんの健康第一、これからも元気に過ごしてほしいですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「サンとカパペッパーズ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。