『夫婦と16歳』第10話 “美子”かたせ梨乃、“紘”豆原一成に諭されて娘と再会
かたせ梨乃と豆原一成（JO1）がダブル主演を務めるドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』（テレビ東京系／毎週木曜深夜24時30分）の第10話が3日深夜に放送される。
【写真】紘（豆原一成）には思いがけない出会い『夫婦と16歳～狂気の隣人～』第10話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第10話あらすじ
紘（豆原一成）と美子（かたせ）を残し、冴（岡田結実）たちは旅行で家を空けてしまう。美子が待つ家に帰りたくないという紘を河口（平埜生成）は無理やり学園カフェへ連れていく。そこで働くボーイッシュな店員・キイナは初めて自分を女の子扱いする紘にときめいてしまう。
一方、紘に諭され美子は夫や娘と向き合うために家に戻る。娘の殊勝な態度に、家族とやり直す決意をする美子だったが…。
ドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。
【写真】紘（豆原一成）には思いがけない出会い『夫婦と16歳～狂気の隣人～』第10話より
本作は『少年ジャンプ＋』でインディーズ連載中の漫画家・ぱんぷきんによる同名コミックを実写化したロマンティックホラー。“自認16歳美少女”の61歳おばさんが愛ゆえに暴走する狂気を描き出す。
■第10話あらすじ
一方、紘に諭され美子は夫や娘と向き合うために家に戻る。娘の殊勝な態度に、家族とやり直す決意をする美子だったが…。
ドラマ『夫婦と16歳～狂気の隣人～』はテレビ東京系にて毎週木曜深夜24時30分放送。