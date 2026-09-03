『ラストノート』第9話 “葵”内田有紀、“眞澄”佐々木蔵之介が入院していることを知る
内田有紀と寺西拓人がダブル主演するドラマ『ラストノート』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第9話が今夜放送。葵（内田）は眞澄（佐々木蔵之介）が入院していることを知る。
【写真】病室での澄晴（寺西拓人）と眞澄（佐々木蔵之介）
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が静かにひかれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
■第9話あらすじ
葵と澄晴（寺西）は周りの言葉によって関係を見失いそうになっていたが、改めてお互いを、自分を信じると誓い合う。絵画のコンペに挑戦することになった澄晴と、花の香りが分かるようになった葵。お互いの人生に希望の光が差す中、澄晴は落ち着いたら旅行に行こうと提案する。
一方、眞澄はホスピス病棟に入院していた。そのことを知っている優子（坂井真紀）は澄晴に話すべきだと言うが、眞澄はそれを拒否する。
龍太（草川拓弥）は、就職活動に励むがなかなかうまくいかない。龍太は、好きな人がいると澄晴に打ち明け、仕事が決まったら彼女に告白しようと思っていると話す。 一方、莉奈（桜井日奈子）は、感情にまかせて葵の会社に行ってしまったことを後悔し、龍太に言われた言葉について考えていた。
葵が働く香料メーカーでは、新たなブランドを立ち上げるプロジェクトが進んでいた。葵の調香師時代の後輩・梢（中島亜梨沙）は試作を提案するが、会議で厳しい意見を浴びせられる。落ち込む梢に葵は優しく声をかける。
そんな中、葵は病院で嗅覚のテストを受ける。確かに花の香りが分かるようになっているという医者の話に笑顔を見せる葵。診察後、廊下で偶然優子の姿を見かける。後を追いかけた葵は眞澄が入院していることを知って…。
木曜劇場『ラストノート』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】病室での澄晴（寺西拓人）と眞澄（佐々木蔵之介）
本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった年の差のある男女が静かにひかれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。
■第9話あらすじ
葵と澄晴（寺西）は周りの言葉によって関係を見失いそうになっていたが、改めてお互いを、自分を信じると誓い合う。絵画のコンペに挑戦することになった澄晴と、花の香りが分かるようになった葵。お互いの人生に希望の光が差す中、澄晴は落ち着いたら旅行に行こうと提案する。
龍太（草川拓弥）は、就職活動に励むがなかなかうまくいかない。龍太は、好きな人がいると澄晴に打ち明け、仕事が決まったら彼女に告白しようと思っていると話す。 一方、莉奈（桜井日奈子）は、感情にまかせて葵の会社に行ってしまったことを後悔し、龍太に言われた言葉について考えていた。
葵が働く香料メーカーでは、新たなブランドを立ち上げるプロジェクトが進んでいた。葵の調香師時代の後輩・梢（中島亜梨沙）は試作を提案するが、会議で厳しい意見を浴びせられる。落ち込む梢に葵は優しく声をかける。
そんな中、葵は病院で嗅覚のテストを受ける。確かに花の香りが分かるようになっているという医者の話に笑顔を見せる葵。診察後、廊下で偶然優子の姿を見かける。後を追いかけた葵は眞澄が入院していることを知って…。
木曜劇場『ラストノート』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。