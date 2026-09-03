ホロライブ・AZKi、生活道路の法定速度引き下げを注意「お知らせありがとう」「知らずにいる人が結構いそう」
「ホロライブ」所属Vtuber・AZKiさんが、3日までにXを更新。香川県警察交通規制アンバサダーとして、生活道路の法定速度の引き下げをフォロワーに呼びかけている。
【写真】自動車の法定速度引き下げを呼びかけるAZKiさん
ホロライブ0期生のAZKiさんは、今年3月に香川県警察交通規制アンバサダーに就任。7月には県警察本部が、香川県民の交通安全意識を高めることに貢献したとして感謝状を贈っている。
そんな彼女は、自身のXにて「本日9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km／hから30km／hに引き下げられます！ 香川県警察 交通規制アンバサダーとして、みんなに改めてお知らせです 交通ルールを守って、安全運転でいってらっしゃい」と注意喚起を実施。フォロワーたちに改めて生活道路における自動車の法定速度が変わることを伝えた。
交通規制アンバサダーの使命をはたすAZKiさんを見たファンからは「安全運転心掛けます！」「お知らせありがとうございます！」「生活道路を走る時はより注意して安全運転に努めます！」「うっかり超過で1発免停にならないように気をつけなきゃですね」「知らずにいる人が結構いそうですね」などの声が上がっている。
引用：「AZKi」X（＠AZKi_VDiVA）
【写真】自動車の法定速度引き下げを呼びかけるAZKiさん
ホロライブ0期生のAZKiさんは、今年3月に香川県警察交通規制アンバサダーに就任。7月には県警察本部が、香川県民の交通安全意識を高めることに貢献したとして感謝状を贈っている。
そんな彼女は、自身のXにて「本日9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km／hから30km／hに引き下げられます！ 香川県警察 交通規制アンバサダーとして、みんなに改めてお知らせです 交通ルールを守って、安全運転でいってらっしゃい」と注意喚起を実施。フォロワーたちに改めて生活道路における自動車の法定速度が変わることを伝えた。
交通規制アンバサダーの使命をはたすAZKiさんを見たファンからは「安全運転心掛けます！」「お知らせありがとうございます！」「生活道路を走る時はより注意して安全運転に努めます！」「うっかり超過で1発免停にならないように気をつけなきゃですね」「知らずにいる人が結構いそうですね」などの声が上がっている。
引用：「AZKi」X（＠AZKi_VDiVA）