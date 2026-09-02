高橋文哉＆K（&TEAM）、『ブルーロック』撮影を回想「1分のシーンを1週間かけて撮った」【対談動画公開】
実写映画『ブルーロック』（公開中）で主人公・潔世一を演じた高橋文哉と、凪誠士郎役のK（&TEAM）によるスペシャル対談動画が公開された。2人が初対面の思い出や、約1分のクライマックスシーンに1週間を費やした過酷な撮影を振り返っている。
【動画】『ブルーロック』高橋文哉×K（&TEAM）スペシャル対談
本作は、「週刊少年マガジン」（講談社）で連載中の同名漫画（原作：金城宗幸、漫画：ノ村優介）が原作。日本をサッカーワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するために設けられた“青い監獄（ブルーロック）”を舞台に、全国から集められた高校生FW（フォワード）300人によるサバイバルを描く。
高橋とKが初めて顔を合わせたのは、2025年に開催された「TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」。当時、すでに本作で共演することを知っていたため、アイコンタクトと小さな手振りでコミュニケーションを取っていたという。
対談では、潔と凪が激突するチームV戦の撮影を回想。2人は「めちゃくちゃ走った！」「ラストの1分ほどのシーンを、1週間かけて毎日撮ってたよね」と、連日にわたった撮影の裏側を明かす。過酷な現場だったものの「楽しかった」「2人じゃないとできなかった」と互いの健闘をたたえ、撮影を通じて築いた信頼をのぞかせた。
動画ではこのほか、人気キャラクターを演じるプレッシャーや作品に懸けた覚悟、今だからこそ伝えたい互いへの感謝などが語られている。
8月7日に公開された同作は、公開19日間で興行収入10億円を突破。海外でも8月12日の台湾、フィリピンを皮切りに上映が始まっている。台湾では公開19日間で興行収入1249万台湾ドル、動員4万人を超えたという。現在、30以上の国と地域で公開予定となっている。
【動画】『ブルーロック』高橋文哉×K（&TEAM）スペシャル対談
本作は、「週刊少年マガジン」（講談社）で連載中の同名漫画（原作：金城宗幸、漫画：ノ村優介）が原作。日本をサッカーワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するために設けられた“青い監獄（ブルーロック）”を舞台に、全国から集められた高校生FW（フォワード）300人によるサバイバルを描く。
対談では、潔と凪が激突するチームV戦の撮影を回想。2人は「めちゃくちゃ走った！」「ラストの1分ほどのシーンを、1週間かけて毎日撮ってたよね」と、連日にわたった撮影の裏側を明かす。過酷な現場だったものの「楽しかった」「2人じゃないとできなかった」と互いの健闘をたたえ、撮影を通じて築いた信頼をのぞかせた。
動画ではこのほか、人気キャラクターを演じるプレッシャーや作品に懸けた覚悟、今だからこそ伝えたい互いへの感謝などが語られている。
8月7日に公開された同作は、公開19日間で興行収入10億円を突破。海外でも8月12日の台湾、フィリピンを皮切りに上映が始まっている。台湾では公開19日間で興行収入1249万台湾ドル、動員4万人を超えたという。現在、30以上の国と地域で公開予定となっている。