紅白出場の人気アイドル、弟の“顔出し”にネット騒然「イケメンすぎ」「美男美女」「遺伝子すごい」 FRUITS ZIPPER・櫻井優衣
FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、2日までにXを更新。弟との2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】紅白出場の人気アイドル、弟を“顔出し”「イケメンすぎ」「遺伝子すごい」（4枚）
櫻井は「弟のプリがあまりにかわいい。」とつづり、プリクラ写真を投稿。写真には櫻井と弟が並んで写っており、寄り添う姿や同じポーズを決める様子が収められている。
この投稿には、同グループの真中まなも反応。「ブリーチしたの!?」「かわいすぎ保護」とコメントを寄せると、櫻井は「ほんまに永遠保護」と返信し、仲の良い姉弟ぶりをのぞかせた。
ファンからは「美形姉弟すぎる」「弟くんイケメン！」「目元がそっくり」「距離感がかわいい」「遺伝子すごい」といった反響が集まっており、800万インプレッションを獲得するなど、大きな話題となっている。
■櫻井優衣（さくらい ゆい）
2000年2月21日生まれ。東京都出身。2022年2月、FRUITS ZIPPERのメンバーとしてお披露目されると、同年4月には初の楽曲をリリース。2024年には『NEW KAWAII』で第66回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞。2025年には『第76回NHK紅白歌合戦』に出場した。グループでの活動と並行して、ソロの歌手やモデルとしても活躍している。
引用：「櫻井優衣」X（@yui_fz0221）
【写真】紅白出場の人気アイドル、弟を“顔出し”「イケメンすぎ」「遺伝子すごい」（4枚）
櫻井は「弟のプリがあまりにかわいい。」とつづり、プリクラ写真を投稿。写真には櫻井と弟が並んで写っており、寄り添う姿や同じポーズを決める様子が収められている。
この投稿には、同グループの真中まなも反応。「ブリーチしたの!?」「かわいすぎ保護」とコメントを寄せると、櫻井は「ほんまに永遠保護」と返信し、仲の良い姉弟ぶりをのぞかせた。
■櫻井優衣（さくらい ゆい）
2000年2月21日生まれ。東京都出身。2022年2月、FRUITS ZIPPERのメンバーとしてお披露目されると、同年4月には初の楽曲をリリース。2024年には『NEW KAWAII』で第66回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞。2025年には『第76回NHK紅白歌合戦』に出場した。グループでの活動と並行して、ソロの歌手やモデルとしても活躍している。
引用：「櫻井優衣」X（@yui_fz0221）