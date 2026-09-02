岩橋玄樹『恋愛ルビの正しいふりかた2』ED主題歌を担当 主人公ヒロ目線で自ら作詞も
岩橋玄樹が主演を務め、相馬理が共演する10月29日スタートのドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた シーズン2』（TOKYO MX／毎週木曜21時25分）のエンディング主題歌を、岩橋が担当することが決定した。
【写真】岩橋玄樹のメジャーファーストフルアルバム『LAzarus』
2025年7月期に放送されたシーズン1に続き、岩橋が主人公・鈴木弘（ヒロ）役、相馬が鷲沢夏生役を演じるシーズン2。原作者・おげれつたなか監修のもと、原作のスピンオフストーリーを盛り込みながら、互いの思いを伝え合い、恋人同士となった2人の1年後を描く。
このたび本作のエンディング主題歌に、岩橋玄樹が自ら作詞に参加した新曲「イルカ」が決定した。同曲は、本日リリースされた岩橋のメジャーファーストフルアルバム『LAzarus（ラザロ）』に収録されている。
ドラマの世界観に合わせて書き下ろされた「イルカ」。作詞は「ヒロ＆GENKI」名義で、岩橋自身のメッセージだけでなく、主人公・ヒロの心情も表現したラブソングとなっている。
さらに、曲名の「イルカ」も本作に由来。シーズン1のキーとなった花「デルフィニウム」は、ギリシャ語でイルカを意味する「delphis（デルフィス）」が語源となっている。シーズン1で描かれたヒロと夏生の関係性を踏まえながら、シーズン2における繊細な心情まで落とし込んだ一曲だ。
楽曲の随所にはヒロと夏生を思わせる要素が散りばめられ、ドラマの世界観を彷彿とさせる仕上がりとなっている。
岩橋は「ヒロ役の岩橋玄樹です。シーズン1に引き続き、『恋ルビ』のエンディング曲を担当させていただきました。今回は作詞も担当しています。主人公・ヒロの目線で歌詞を書いたので、ぜひその言葉にも注目して聴いていただけたらうれしいです。切ないラブソングではありますが、前向きな気持ちも込めた楽曲になっています。楽曲の世界観とともに、『恋ルビ2』を楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントを寄せた。
ドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた シーズン2』は、TOKYO MXにて10月29日より毎週木曜21時25分放送（全6話）。
【写真】岩橋玄樹のメジャーファーストフルアルバム『LAzarus』
2025年7月期に放送されたシーズン1に続き、岩橋が主人公・鈴木弘（ヒロ）役、相馬が鷲沢夏生役を演じるシーズン2。原作者・おげれつたなか監修のもと、原作のスピンオフストーリーを盛り込みながら、互いの思いを伝え合い、恋人同士となった2人の1年後を描く。
ドラマの世界観に合わせて書き下ろされた「イルカ」。作詞は「ヒロ＆GENKI」名義で、岩橋自身のメッセージだけでなく、主人公・ヒロの心情も表現したラブソングとなっている。
さらに、曲名の「イルカ」も本作に由来。シーズン1のキーとなった花「デルフィニウム」は、ギリシャ語でイルカを意味する「delphis（デルフィス）」が語源となっている。シーズン1で描かれたヒロと夏生の関係性を踏まえながら、シーズン2における繊細な心情まで落とし込んだ一曲だ。
楽曲の随所にはヒロと夏生を思わせる要素が散りばめられ、ドラマの世界観を彷彿とさせる仕上がりとなっている。
岩橋は「ヒロ役の岩橋玄樹です。シーズン1に引き続き、『恋ルビ』のエンディング曲を担当させていただきました。今回は作詞も担当しています。主人公・ヒロの目線で歌詞を書いたので、ぜひその言葉にも注目して聴いていただけたらうれしいです。切ないラブソングではありますが、前向きな気持ちも込めた楽曲になっています。楽曲の世界観とともに、『恋ルビ2』を楽しんでいただけたらうれしいです」とコメントを寄せた。
ドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた シーズン2』は、TOKYO MXにて10月29日より毎週木曜21時25分放送（全6話）。