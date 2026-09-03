U-NEXT、HBO Maxブランドの展開を9月30日で終了 ─ 翌日からPrime Video＆Huluで提供開始

U-NEXTは、2026年9月30日をもって「HBO Max」ブランドの展開を終了すると発表した。翌10月1日からは、HBO Maxが日本のPrime VideoとHuluで提供開始となる。

U-NEXTが9月2日付ので明らかにした。同社は「スタート以来、HBO、Max Originalsをはじめとする数々の作品を、U-NEXTを通じて多くの皆さまにお楽しみいただきましたこと、心より御礼申し上げます」とコメントしている。

注意したいのは、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の作品が一律に9月30日でU-NEXTから消えるとは限らないことだ。HBO Max対象作品の配信終了日は作品によって異なる場合があるため、具体的な期限は各作品のページで確認する必要がある。

また、U-NEXTはWBDとの作品ライセンスに関する取り組み自体は今後も継続すると説明。ワーナー・ブラザースの映画をはじめとする一部作品は、HBO Maxブランドの終了後もU-NEXTで配信される可能性がある。今回終了するのは、あくまでU-NEXT内における「HBO Maxブランド」としての展開となる。

日本では2021年からU-NEXTがHBOおよびHBO Max作品を独占配信し、2024年9月にはWBDとの新たな独占パートナーシップにより、動画配信サービス「Max」が。HBO、Max Originals、DC、『ハリー・ポッター』シリーズなど約2,500作品、1万6,000エピソードが追加料金なしで提供されてきた。

9月1日には、HBO Maxが10月1日よりPrime VideoとHuluで提供開始となることが発表された。この時点ではU-NEXTでの今後の取り扱いが明らかになっていなかったが、翌2日の発表によって、9月30日をもってブランド展開が終了することが正式に判明。日本におけるHBO Maxの提供窓口が切り替わる形となる。

Prime Videoでは、HBO Maxを追加サブスクリプションとして月額1,000円（税込）から利用可能。Huluでは「HBO Max on Hulu」として、月額会員に追加料金なしで提供される。両サービスの。

新ドラマ「ハリー・ポッターと賢者の石」は、Prime Video内のHBO MaxとHuluで2026年12月下旬に配信予定。

U-NEXTにおけるHBO Maxブランドの展開は2026年9月30日をもって終了。Prime VideoおよびHuluでは翌10月1日から提供開始となる。

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