香取慎吾主演『高校生家族』主題歌はゆず書き下ろし 家族全員で高校生活を送る本予告公開
俳優・歌手の香取慎吾が主演する映画『高校生家族』（2027年1月8日公開）の主題歌が、ゆずの書き下ろしによる新曲「これも青春だ」に決定した。主題歌を使用した本予告と、出演者が集合した本ポスタービジュアルも公開された。
【動画】笑って、泣いて、胸が熱くなる90秒本予告映像
本作は、2020年から2023年まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載された仲間りょうの同名漫画を実写映画化。その名の通り、家族全員が高校生になるという設定のもと、笑いと青春、家族の絆を描く。
主人公は、一家の父でありながら高校へ入学する家谷一郎（香取）。母・静香を仲里依紗、普通の高校生活を送りたい長男・光太郎を齋藤潤、妹・春香を永尾柚乃が演じる。飼い猫のゴメス役には俳優猫の大福が起用された。
公開された予告編は、一郎が「今日からうちは、高校生家族になる」と宣言する場面から始まる。同じ制服を着て現れたのは、一郎、静香、春香、そしてゴメス。規格外の新入生たちに学校中が騒然とする一方、家族はそれぞれの高校生活を満喫していく。
そんな状況に、唯一「普通の高校生活」を望む長男・光太郎だけは「俺の高校生活終わったーー！！」と絶叫。予告の後半では、個性的な家族が学校生活を楽しむコメディー要素に加え、それぞれが抱えた本音や、揺れ動く光太郎の感情も描かれる。ラストには熱気に包まれたライブシーンも収められている。
主題歌「これも青春だ」を手がけたゆずと香取は、1976年度生まれで、神奈川県横浜市出身という共通点を持つ。2027年にデビュー30周年を迎えるゆずが、一郎の全力で青春に向き合う姿に自身を重ね、「どんなときでも、いつからでも、少し角度を変えれば青春を始められる」という思いを込めて制作した。
「汚れた靴と埋まらないノート あなたを想う小さじ一杯の日常」「これも青春だ いまだ輝いているんだ」といったノスタルジックな歌詞が、誰の心にも残る青春の日々を鮮やかによみがえらせる。
ゆずは新曲について、「デビュー30周年を迎える今だからこそ歌える、ゆずの過去のどのジャンルにも属さない、最強の“アオハルソング”です」と説明。「劇場で皆さんに届けられることを、とても楽しみにしています。これも、青春だ！」とメッセージを寄せた。
楽曲制作には、「倍倍FIGHT!」（CANDY TUNE）などを手がけた玉屋2060％も参加している。
あわせて公開された本ポスターには、「全力青春!!!!!」というキャッチコピーとともに、中央で叫ぶ一郎をはじめ、家谷家や学校を取り巻く人物たちが集合。部活動や勉強、恋、学園祭など、高校生活を象徴する場面がちりばめられている。
監督は、「おっさんずラブ」シリーズ、『極主夫道』『Gメン』などの瑠東東一郎、脚本はヨーロッパ企画の上田誠が担当。共演には井ノ原快彦、尾上松也、柳沢慎吾、竹中直人、真飛聖、安達祐実、永野宗典らが名を連ねる。
■主題歌：ゆずのコメント
このたび映画『高校生家族』で、家谷家の高校生活を彩る主題歌『これも青春だ』を制作させていただきました。
デビュー30周年を迎える今だからこそ歌える、ゆずの過去どのジャンルにも属さない、最強の“アオハルソング”です。同い年で地元も一緒の主演・香取慎吾さん演じる家谷一郎と自分たちの姿をオーバーラップさせながら、どんなときでも、いつからでも、ちょっと角度を変えれば青春は始められる。そんな強引な想いを込めました（笑）。
学生の方はもちろん、どの年代の方にも懐かしさと新しさを感じて、楽しんでもらえるパーティーソングです。劇場で皆さんに届けられることを、とても楽しみにしています。これも、青春だ！
■ゆず・北川悠仁の青春（高校生）時代の思い出
朝一、誰もいない体育館でバッシュと床が擦れる音。ドリブルをした時に響くディレイ。早起きしすぎて、授業中に寝ちゃってよだれのついたノート。学食で買えなかったカツサンド。帰りの京浜急行で友達と話してた恋バナ。部屋でイヤホンから聞こえてきたジョン・レノン。
■ゆず・岩沢厚治の青春（高校生）時代の思い出
高校時代はラグビー部に所属して、毎日泥に塗れる日々でした。割りと真面目に練習していたと思います（笑）。部活を引退し、急に暇になった僕がギターを弾き出したのは言うまでもありません。
【動画】笑って、泣いて、胸が熱くなる90秒本予告映像
本作は、2020年から2023年まで「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載された仲間りょうの同名漫画を実写映画化。その名の通り、家族全員が高校生になるという設定のもと、笑いと青春、家族の絆を描く。
公開された予告編は、一郎が「今日からうちは、高校生家族になる」と宣言する場面から始まる。同じ制服を着て現れたのは、一郎、静香、春香、そしてゴメス。規格外の新入生たちに学校中が騒然とする一方、家族はそれぞれの高校生活を満喫していく。
そんな状況に、唯一「普通の高校生活」を望む長男・光太郎だけは「俺の高校生活終わったーー！！」と絶叫。予告の後半では、個性的な家族が学校生活を楽しむコメディー要素に加え、それぞれが抱えた本音や、揺れ動く光太郎の感情も描かれる。ラストには熱気に包まれたライブシーンも収められている。
主題歌「これも青春だ」を手がけたゆずと香取は、1976年度生まれで、神奈川県横浜市出身という共通点を持つ。2027年にデビュー30周年を迎えるゆずが、一郎の全力で青春に向き合う姿に自身を重ね、「どんなときでも、いつからでも、少し角度を変えれば青春を始められる」という思いを込めて制作した。
「汚れた靴と埋まらないノート あなたを想う小さじ一杯の日常」「これも青春だ いまだ輝いているんだ」といったノスタルジックな歌詞が、誰の心にも残る青春の日々を鮮やかによみがえらせる。
ゆずは新曲について、「デビュー30周年を迎える今だからこそ歌える、ゆずの過去のどのジャンルにも属さない、最強の“アオハルソング”です」と説明。「劇場で皆さんに届けられることを、とても楽しみにしています。これも、青春だ！」とメッセージを寄せた。
楽曲制作には、「倍倍FIGHT!」（CANDY TUNE）などを手がけた玉屋2060％も参加している。
あわせて公開された本ポスターには、「全力青春!!!!!」というキャッチコピーとともに、中央で叫ぶ一郎をはじめ、家谷家や学校を取り巻く人物たちが集合。部活動や勉強、恋、学園祭など、高校生活を象徴する場面がちりばめられている。
監督は、「おっさんずラブ」シリーズ、『極主夫道』『Gメン』などの瑠東東一郎、脚本はヨーロッパ企画の上田誠が担当。共演には井ノ原快彦、尾上松也、柳沢慎吾、竹中直人、真飛聖、安達祐実、永野宗典らが名を連ねる。
■主題歌：ゆずのコメント
このたび映画『高校生家族』で、家谷家の高校生活を彩る主題歌『これも青春だ』を制作させていただきました。
デビュー30周年を迎える今だからこそ歌える、ゆずの過去どのジャンルにも属さない、最強の“アオハルソング”です。同い年で地元も一緒の主演・香取慎吾さん演じる家谷一郎と自分たちの姿をオーバーラップさせながら、どんなときでも、いつからでも、ちょっと角度を変えれば青春は始められる。そんな強引な想いを込めました（笑）。
学生の方はもちろん、どの年代の方にも懐かしさと新しさを感じて、楽しんでもらえるパーティーソングです。劇場で皆さんに届けられることを、とても楽しみにしています。これも、青春だ！
■ゆず・北川悠仁の青春（高校生）時代の思い出
朝一、誰もいない体育館でバッシュと床が擦れる音。ドリブルをした時に響くディレイ。早起きしすぎて、授業中に寝ちゃってよだれのついたノート。学食で買えなかったカツサンド。帰りの京浜急行で友達と話してた恋バナ。部屋でイヤホンから聞こえてきたジョン・レノン。
■ゆず・岩沢厚治の青春（高校生）時代の思い出
高校時代はラグビー部に所属して、毎日泥に塗れる日々でした。割りと真面目に練習していたと思います（笑）。部活を引退し、急に暇になった僕がギターを弾き出したのは言うまでもありません。