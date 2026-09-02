5歳でデビューした元子役・村山輝星16歳、最新投稿に反響「大人になったね」「カワイイ！」
元子役で俳優、タレントの村山輝星のスタッフによるInstagramが、2日までにオフショットを公開。近影にファンから反響が寄せられた。
【写真】5歳でデビューした元子役・村山輝星、最新ショットに「大人になった」「カワイイ！」（2枚）
9月11日から都内で上演される舞台『天草騒乱記－四郎（しろ）と呼ばれた少女－』に出演する村山。オフショットでは、浴衣姿でカメラに微笑みかける様子が収められている。ファンからは「大人になったね」「カッコいいー！かわいいー！」などの声が集まった。
■村山輝星（むらやま きらり）
2010年4月8日生まれ。東京都出身。5歳で事務所に所属し、芸能活動をスタート。『えいごであそぼ with Orton』（Eテレ）で4年間レギュラーを務めたほか、2022年の『24時間テレビ45「愛は地球を救う」』（日本テレビ系）ではトライアスロンに挑戦。舞台、ドラマに出演するほか、CMやバラエティ番組でも活躍している。
引用：「村山輝星 staff」Instagram（@murayama_kirari_staff）
【写真】5歳でデビューした元子役・村山輝星、最新ショットに「大人になった」「カワイイ！」（2枚）
9月11日から都内で上演される舞台『天草騒乱記－四郎（しろ）と呼ばれた少女－』に出演する村山。オフショットでは、浴衣姿でカメラに微笑みかける様子が収められている。ファンからは「大人になったね」「カッコいいー！かわいいー！」などの声が集まった。
2010年4月8日生まれ。東京都出身。5歳で事務所に所属し、芸能活動をスタート。『えいごであそぼ with Orton』（Eテレ）で4年間レギュラーを務めたほか、2022年の『24時間テレビ45「愛は地球を救う」』（日本テレビ系）ではトライアスロンに挑戦。舞台、ドラマに出演するほか、CMやバラエティ番組でも活躍している。
引用：「村山輝星 staff」Instagram（@murayama_kirari_staff）