不倫報道後に引退→“キャバ嬢”転身の美女28歳、バースデーイベントに感謝
元グラビアアイドルでインフルエンサー、京都のキャバクラに在籍する村島未悠が8月30日、自身のInstagramを更新し、バースデーイベントを完遂したことを報告した。
【写真】即NO1になりそう！ 不倫報道→芸能界卒業の美女、キャバ嬢転身した姿がかわいい
村島は1998年8月27日生まれ、大阪府出身の27歳。10代からMIYU名義でアイドルグループに加入するとともに、グラビアなどでも活躍していたが、グループ卒業後、2021年1月から村島未悠の名前で活動を再開する。グラビアで活躍するほか、オフィシャルファンクラブも設立されていたが、2024年6月に一部週刊誌に一部スポーツ選手との不倫が報じられ謝罪。その後、所属していた事務所も退所し、同10月には芸能界を卒業してYouTubeやTikTok上で活動していくことを報告していた。先月8月には京都・祇園のキャバクラで働いていることを明かし、大きな話題となった。
そんな村島はこの日、「バースデーイベント3日間、本当にありがとうございました」「急遽の開催となりましたが、たくさんの方がお祝いに駆けつけてくださり、メッセージまでいただいて、本当に幸せな3日間でした」とうれしそうに報告し「皆様のおかげで、忘れられない誕生日になりました」「いつも支えてくださるスタッフさん、キャストの皆さんにも心から感謝しています」「たくさんの愛をありがとうございました」と感謝している。
投稿では、「Happy Birthday」の装飾をバックにお客さんからもらったと思しき花束を抱えた村島の姿のほか、イベントの模様が公開されている。ファンからは祝福の声が殺到している。
引用：「村島未悠」Instagram（＠happy_miyu0827）
【写真】即NO1になりそう！ 不倫報道→芸能界卒業の美女、キャバ嬢転身した姿がかわいい
村島は1998年8月27日生まれ、大阪府出身の27歳。10代からMIYU名義でアイドルグループに加入するとともに、グラビアなどでも活躍していたが、グループ卒業後、2021年1月から村島未悠の名前で活動を再開する。グラビアで活躍するほか、オフィシャルファンクラブも設立されていたが、2024年6月に一部週刊誌に一部スポーツ選手との不倫が報じられ謝罪。その後、所属していた事務所も退所し、同10月には芸能界を卒業してYouTubeやTikTok上で活動していくことを報告していた。先月8月には京都・祇園のキャバクラで働いていることを明かし、大きな話題となった。
そんな村島はこの日、「バースデーイベント3日間、本当にありがとうございました」「急遽の開催となりましたが、たくさんの方がお祝いに駆けつけてくださり、メッセージまでいただいて、本当に幸せな3日間でした」とうれしそうに報告し「皆様のおかげで、忘れられない誕生日になりました」「いつも支えてくださるスタッフさん、キャストの皆さんにも心から感謝しています」「たくさんの愛をありがとうございました」と感謝している。
投稿では、「Happy Birthday」の装飾をバックにお客さんからもらったと思しき花束を抱えた村島の姿のほか、イベントの模様が公開されている。ファンからは祝福の声が殺到している。
引用：「村島未悠」Instagram（＠happy_miyu0827）