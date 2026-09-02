“息子の父親”公表した未婚の女優41歳、サウナでさっぱり かわいい飲み姿に「素敵」「綺麗」の声
元グラビアアイドルで女優、アーティストの佐藤寛子が23日に自身のInstagramを更新し、かつてグラビア活動をしていたときの“葛藤”を告白した。
【写真】“息子の父親”公表した未婚の女優41歳、目がトロンとした“ほろ酔い”ショット、ほか全盛期のグラドル時代の姿も
佐藤は1985年2月17日生まれの41歳。10代より女優として活動していたほか、グラビアでも活躍。女優として2010年には映画『ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う』で自身初の濡れ場ヌードに挑戦し、第32回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞した。
2015年には未婚のまま男児を出産したことを公表。約11年の歳月が経った今年1月、出産した子どもの父親が俳優、声優の小西遼生であることを公表した。アーティスト活動をする際は「坂田米米子」（さかためめこ）を名乗っている。Instagramでは、グラビアオフショットのほか、趣味のポートレート、休日のリラックスした素顔などを公開し、ファンを喜ばせている。
そんな佐藤はこの日、「こんにちは」「今日はサウナでしっかり整えたあと、妹と合流してホルモンを食べてきました！」「整った後の美味しいごはんは、また格別ですね～」と、オフを満喫したことを報告し「みなさんは最近、リフレッシュできましたか？」と呼びかけている。
そんな佐藤は、対面から撮影してもらった七輪でのホルモン焼きを楽しんでいる最中のショットを公開している。サウナでさっぱりしたリフレッシュした表情を見せている。ファンからは「お綺麗」「めちゃめちゃ素敵です」「いつもステキ」「何気ない姿も愛おしい」「やっぱりキレイやねー」「凄く美人」といった反響が寄せられている。
引用：「佐藤寛子」Instagram（＠memeco.s）
【写真】“息子の父親”公表した未婚の女優41歳、目がトロンとした“ほろ酔い”ショット、ほか全盛期のグラドル時代の姿も
佐藤は1985年2月17日生まれの41歳。10代より女優として活動していたほか、グラビアでも活躍。女優として2010年には映画『ヌードの夜/愛は惜しみなく奪う』で自身初の濡れ場ヌードに挑戦し、第32回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞した。
そんな佐藤はこの日、「こんにちは」「今日はサウナでしっかり整えたあと、妹と合流してホルモンを食べてきました！」「整った後の美味しいごはんは、また格別ですね～」と、オフを満喫したことを報告し「みなさんは最近、リフレッシュできましたか？」と呼びかけている。
そんな佐藤は、対面から撮影してもらった七輪でのホルモン焼きを楽しんでいる最中のショットを公開している。サウナでさっぱりしたリフレッシュした表情を見せている。ファンからは「お綺麗」「めちゃめちゃ素敵です」「いつもステキ」「何気ない姿も愛おしい」「やっぱりキレイやねー」「凄く美人」といった反響が寄せられている。
引用：「佐藤寛子」Instagram（＠memeco.s）