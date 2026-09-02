『君の好きは無敵』“瀬尾”佐野勇斗のタキシード姿にネット興奮「ビジュイイじゃん」「王子様」
松本若菜が主演し、佐野勇斗が共演するドラマ『君の好きは無敵』（TBS系／毎週火曜22時）の第8話が1日に放送。瀬尾（佐野）のタキシード姿に反響が集まっている。
【写真】普段とは違う瀬尾（佐野勇斗）のタキシード姿
これまでの大三島（本郷奏多）の数々の失態によりMERRYは業績不振に陥っていた。大三島は責任を追及されるが、不敵にもとある発表を行う。MERRYの稼ぎ頭である大人気キャラクターのシニカルモルコの権利を売り渡すというのだ。譲渡先は金額では決めず、生放送の公開コンペを開催し適任者を選ぶという。
杏奈（松本）は「瀬尾深月補完計画」を打ち出し、デザイン瀬尾のメンバーはコンペの準備をする。そしていざコンペ本番、瀬尾はタキシードを着て登場し、見事にプレゼンをしてみせた。
しかしコンペには大三島が仕掛けた罠が張り巡らされていた。玲奈（白本彩奈）によって、杏奈が過去にコンサルをしたキッチン迫田夫婦が離婚という結末を辿ったことを暴露されたのだ。その上、玲奈は「草壁さんにキャラクターを愛する心なんてない！」と言い放つ。
そこまで感情を抑えていた瀬尾だったが、玲奈の言葉に怒りが爆発。瀬尾は「おコンを傷つけるやつは絶対に許さない！」と感情を剥き出しにするのだった。
普段とは違う瀬尾のタキシード姿に、視聴者からは「かっこよすぎる」「王子様」「とんでもなくイケメン」「反則」「ビジュイイじゃん」などの声が続出。瀬尾が感情を爆発させるラストには、「次回が気になる終わり方」「めちゃくちゃ気になるところで終わった」「ここで終わるんか」「ここで終わるの！？」などの声が集まっている。
【写真】普段とは違う瀬尾（佐野勇斗）のタキシード姿
これまでの大三島（本郷奏多）の数々の失態によりMERRYは業績不振に陥っていた。大三島は責任を追及されるが、不敵にもとある発表を行う。MERRYの稼ぎ頭である大人気キャラクターのシニカルモルコの権利を売り渡すというのだ。譲渡先は金額では決めず、生放送の公開コンペを開催し適任者を選ぶという。
しかしコンペには大三島が仕掛けた罠が張り巡らされていた。玲奈（白本彩奈）によって、杏奈が過去にコンサルをしたキッチン迫田夫婦が離婚という結末を辿ったことを暴露されたのだ。その上、玲奈は「草壁さんにキャラクターを愛する心なんてない！」と言い放つ。
そこまで感情を抑えていた瀬尾だったが、玲奈の言葉に怒りが爆発。瀬尾は「おコンを傷つけるやつは絶対に許さない！」と感情を剥き出しにするのだった。
普段とは違う瀬尾のタキシード姿に、視聴者からは「かっこよすぎる」「王子様」「とんでもなくイケメン」「反則」「ビジュイイじゃん」などの声が続出。瀬尾が感情を爆発させるラストには、「次回が気になる終わり方」「めちゃくちゃ気になるところで終わった」「ここで終わるんか」「ここで終わるの！？」などの声が集まっている。