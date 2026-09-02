『クロスロード』最終回 “遥”今田美桜、銃撃犯と舌戦バトル！ 強気な言葉に称賛続々「カッコ良すぎ」「最強！」
今田美桜が主演するドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の最終回が1日に放送され、救命医の春木遥（今田）が銃撃犯と舌戦を繰り広げると、ネット上には「春木先生すごい」「カッコ良すぎ」「遥最強！」などの声が集まった。
【写真】FANTASTICSの佐藤大樹が犯人役で出演
トクリュウによる事件を引き続き追っていた警察官・横峯健斗（泉澤祐希）は、指示役・黒井秀一（佐藤大樹）とその恋人・永田瑞稀（田鍋梨々花）の潜伏先を突き止める。ところが追い詰められた黒井が発砲。被弾した横峯と瑞稀は重体に陥ってしまう。
しかも、黒井は瀕死の横峯を人質に立てこもり、瑞稀のみ救急搬送するよう要求。遥は周囲の制止を振り切り、救急隊員・渋川輝（寛一郎）らとともに潜伏先へ突入する。
横峯も一緒に救命救急センターへ搬送させてほしいと懇願する遥に対し、頑として譲らない黒井。そんな中、刻一刻と死の影が忍び寄る横峯の命をつなぎ止めるため、渋川は自らも人質となり、その場に残る決断を下す。一方、遥や桐生（磯村勇斗）ら救命チームも、病院へ搬送した瑞稀を救おうとするが、みるみるうちに容態が急変する。
瑞稀を救うために遥が手術室で処置にあたっていると、瑞稀のスマートフォンに黒井から電話がかかってくる。電話に出た遥は容態について「正直、危険な状態です」と報告。この言葉に自暴自棄になった黒井は「もうやめていいぞ」と言い放つ。そして混乱した黒井が「もう終わりだ終わり！」と叫ぶと、遥は「はぁ!? 何あきらめてるの!? こっちは1ミリもあきらめてないんだけど！」と叱りつける。
黒井が「危険な状態だっつったのはお前だろ!?」と言い返すと、遥は処置しながら「そんなんであきらめる医者とかいないから！」と反論。続けて「こっちはね、あなたの大切な人を助けようとしてるの！ だからあなたも私の大切な友だちに手出したら許さないからね！ じゃあまた！」と通話を終了するのだった…。
処置を続けながら、銃撃犯に対して毅然とした態度で言い返す遥の姿が描かれると、ネット上には「春木先生すごいです」「犯人相手に強い」「カッコ良すぎだよ！」「遥最強！」「絶対にあきらめないマインドに感動」といった反響が寄せられた。
【写真】FANTASTICSの佐藤大樹が犯人役で出演
トクリュウによる事件を引き続き追っていた警察官・横峯健斗（泉澤祐希）は、指示役・黒井秀一（佐藤大樹）とその恋人・永田瑞稀（田鍋梨々花）の潜伏先を突き止める。ところが追い詰められた黒井が発砲。被弾した横峯と瑞稀は重体に陥ってしまう。
横峯も一緒に救命救急センターへ搬送させてほしいと懇願する遥に対し、頑として譲らない黒井。そんな中、刻一刻と死の影が忍び寄る横峯の命をつなぎ止めるため、渋川は自らも人質となり、その場に残る決断を下す。一方、遥や桐生（磯村勇斗）ら救命チームも、病院へ搬送した瑞稀を救おうとするが、みるみるうちに容態が急変する。
瑞稀を救うために遥が手術室で処置にあたっていると、瑞稀のスマートフォンに黒井から電話がかかってくる。電話に出た遥は容態について「正直、危険な状態です」と報告。この言葉に自暴自棄になった黒井は「もうやめていいぞ」と言い放つ。そして混乱した黒井が「もう終わりだ終わり！」と叫ぶと、遥は「はぁ!? 何あきらめてるの!? こっちは1ミリもあきらめてないんだけど！」と叱りつける。
黒井が「危険な状態だっつったのはお前だろ!?」と言い返すと、遥は処置しながら「そんなんであきらめる医者とかいないから！」と反論。続けて「こっちはね、あなたの大切な人を助けようとしてるの！ だからあなたも私の大切な友だちに手出したら許さないからね！ じゃあまた！」と通話を終了するのだった…。
処置を続けながら、銃撃犯に対して毅然とした態度で言い返す遥の姿が描かれると、ネット上には「春木先生すごいです」「犯人相手に強い」「カッコ良すぎだよ！」「遥最強！」「絶対にあきらめないマインドに感動」といった反響が寄せられた。