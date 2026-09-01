映画『ハリー・ポッターと賢者の石』25周年上映、反響を受けて異例の延長決定 「応援上映」の追加開催も【劇場一覧】
映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を記念して、8月28日から1週間限定で全国各地の映画館で実施されていた同作の記念上映が、一部劇場で9月10日まで行われることが決定した。
【カット写真多数】『ハリー・ポッターと賢者の石』場面写真
J.K.ローリング原作の「ハリー・ポッター」シリーズは、世界中で愛され続けるファンタジー小説の金字塔。映画第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』は2001年に公開され、全世界興行収入9億7400万ドルを記録。同年の世界興行収入ランキング1位に輝き、日本でも興行収入203億円を記録するなど社会現象を巻き起こした。
公開直後からSNS上では、大きな反響を呼び、1週間限定上映を惜しむ声や再鑑賞（リピート）を熱望するコメントが相次いで投稿。IMAXやDolby Cinema、4D などプレミアムラージフォーマットでの上映が話題を呼び、公開3日間で動員6.5万人、興行収入1.4億円を突破していた。こうした熱狂的なファンの反響と熱いリクエストに応える形で、今回の異例となる続映決定へとつながった。
さらには「応援上映」の追加開催も電撃決定。初日の8月28日に実施され、各寮のコスチュームや杖、応援グッズを手にしたファンが結集して大盛り上がりを見せた25周年記念『ハリー・ポッター賢者の石』～ホグワーツ入学！応援上映のチケット完売が相次いだことを受け、待望の追加開催が決定。名台詞を一緒に叫び、名シーンに歓声を上げ、杖を振って盛り上がる、劇場全体がホグワーツ魔法魔術学校へと化すプレミアムな体験を引き続き劇場で楽しめる。
■応援上映実施劇場は次の通り
日程：9 月10日
東京：TOHO シネマズ日比谷、TOHO シネマズ新宿、TOHO シネマズ池袋
大阪：TOHO シネマズなんば
愛知：TOHO シネマズ名古屋栄
【カット写真多数】『ハリー・ポッターと賢者の石』場面写真
J.K.ローリング原作の「ハリー・ポッター」シリーズは、世界中で愛され続けるファンタジー小説の金字塔。映画第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』は2001年に公開され、全世界興行収入9億7400万ドルを記録。同年の世界興行収入ランキング1位に輝き、日本でも興行収入203億円を記録するなど社会現象を巻き起こした。
さらには「応援上映」の追加開催も電撃決定。初日の8月28日に実施され、各寮のコスチュームや杖、応援グッズを手にしたファンが結集して大盛り上がりを見せた25周年記念『ハリー・ポッター賢者の石』～ホグワーツ入学！応援上映のチケット完売が相次いだことを受け、待望の追加開催が決定。名台詞を一緒に叫び、名シーンに歓声を上げ、杖を振って盛り上がる、劇場全体がホグワーツ魔法魔術学校へと化すプレミアムな体験を引き続き劇場で楽しめる。
■応援上映実施劇場は次の通り
日程：9 月10日
東京：TOHO シネマズ日比谷、TOHO シネマズ新宿、TOHO シネマズ池袋
大阪：TOHO シネマズなんば
愛知：TOHO シネマズ名古屋栄