劇場版『カウボーイビバップ 天国の扉』25周年記念ビジュアル解禁 4Kリマスター版上映も決定
2001年の劇場版『COWBOY BEBOP 天国の扉』上映から25年となるのを記念し、描き下ろし記念ビジュアルが解禁された。また、本作の4Kリマスター版が10月30日より全国上映されることが決定し、渡辺信一郎監督からのコメントも到着した。
【写真】劇場版『カウボーイビバップ 天国の扉』25周年記念ビジュアル
本作は、1998年に放送されたテレビアニメ『カウボーイビバップ』の劇場版。テレビ版の第22話と第23話の間にあたる時期に、ビバップ号のクルーたちが火星で遭遇した事件を描く。ビバップ号の面々に加え、『BIG SHOT』のパンチとジュディや三人組のジイさんなど、おなじみの脇役たちも随所に顔を見せている。
描き下ろし25周年記念ビジュアルは、本作のキャラクターデザイン／作画監督を手がけた川元利浩による描き下ろしのイラスト、美術監督・森川篤による背景、メインタイトル・上杉季明（マッハ55号）によるデザイン、そして周年記念ロゴで構成された、全てが新規制作のもの。このビジュアルを使用したグッズも企画進行中だ。
また、渡辺信一郎監督の完全監修のもと、本作の映像を4Kリマスター化。10月30日より全国の映画館にて特別上映する。入場者特典も実施予定。
渡辺監督は「この作品につぎ込んだ情熱と魂の結晶を、映画館の闇の中で受け止めてほしい、そう願っています」とコメントを寄せた。
劇場版『COWBOY BEBOP 天国の扉』4Kリマスター版は、10月30日より全国の映画館で特別上映。
【写真】劇場版『カウボーイビバップ 天国の扉』25周年記念ビジュアル
本作は、1998年に放送されたテレビアニメ『カウボーイビバップ』の劇場版。テレビ版の第22話と第23話の間にあたる時期に、ビバップ号のクルーたちが火星で遭遇した事件を描く。ビバップ号の面々に加え、『BIG SHOT』のパンチとジュディや三人組のジイさんなど、おなじみの脇役たちも随所に顔を見せている。
また、渡辺信一郎監督の完全監修のもと、本作の映像を4Kリマスター化。10月30日より全国の映画館にて特別上映する。入場者特典も実施予定。
渡辺監督は「この作品につぎ込んだ情熱と魂の結晶を、映画館の闇の中で受け止めてほしい、そう願っています」とコメントを寄せた。
劇場版『COWBOY BEBOP 天国の扉』4Kリマスター版は、10月30日より全国の映画館で特別上映。